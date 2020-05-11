Yeni Karayip Korsanları Filminde Johnny Depp de Yer Alabilir

Disney, 2018 yılının sonlarında yaptığı açıklamada, Karayip Korsanları’nın yeniden çekileceğini müjdelemişti. Ne var ki projeden gelen ilk haberler, yeni seride Johnny Depp'in yer almayacağı yönündeydi ancak bugün ortaya atılan yeni bir iddiaya göre ünlü aktörü son bir kez daha Jack Sparrow rolünde izleyebiliriz.

İlk kez 2003 yılında hayatımıza giren ve devamında gelen dört film ile sinema dünyasının unutulmaz serilerinden biri olan Karayip Korsanları, dünya çapında toplam 4,5 milyar dolar gişe hasılatı elde etmişti. Fakat 2017 yılında izleyicilerle buluşan serinin son filmi Salazar'ın İntikamı, vizyondaki süresi boyunca küresel çapta 794 milyar dolar kazansa da beklentilerin bir hayli altında kalmıştı.

Ekim 2018’de Disney’in, Karayip Korsanları’nı yeniden çekmek için Deadpool’un senaristleri Rhett Reese ve Paul Wernick ile masaya oturduğunu öğrenmiştik, ancak ikonik serinin ana kahramanlarından Jack Sparrow karakterinde bu kez Johnny Depp’in olmayacağı bildirilmişti.

Beş filmden oluşan Karayip Korsanları serisi, dünya çapında toplam 4,5 milyar dolar gişe hasılatı elde etmişti

Bilenler olacaktır; eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan Amerikalı aktör, müthiş bir imaj kaybına uğramıştı. Çok zor günlerden geçen ve alkol bağımlılığı için rehabilitasyona giren Depp, tam üç yıl sonra yayınlanan bir ses kaydı ile aklanmıştı. Şimdi pek çok kişi, sıkıntılı günleri geride bırakan başarılı oyuncunun yeniden Karayip Korsanları’na dönmesi için Disney’e çağrıda bulunuyor.

Ne var ki, yeniden çekilecek olan seriye bu kez, Marvel yapımı Galaksinin Koruyucuları filmindeki Nebula karakterleri ile bilinen İskoç aktris Karen Gillan’ın liderlik etmesi bekleniyor. Disney, hayranlardan gelen yoğun baskıya rağmen Depp’i serinin ana parçası yapmamakta kararlı gözüküyor ancak bu, ünlü aktörü son kez Jack Sparrow karakteri ile izlememize engel olmayabilir.

Johnny Depp'i son bir kez daha Jack Sparrow karakterinde izleyebiliriz

Disney çatısı altındaki filmlerle ilgili güvenilir bir yayın olan The DisInsider’ın Genel Yayın Yönetmeni Skyler Shuler, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ikonik karakterin yeniden çekilecek seriye dahil edilebileceğini söyledi. Aslında bu fazlasıyla garip bir açıklama. Zira Shuler, sadece birkaç gün önce Depp'in Jack Sparrow olarak geri dönmeyeceğini kesin bir dille ifade etmişti.

Öte yandan stüdyodan bu konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil, ancak son bilgiler Depp’in unutulmaz seriye geri dönme ihtimali olduğunu gösteriyor. Yeni Karayip Korsanları serisine dair daha fazla şey öğrendiğimiz takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.