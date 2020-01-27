Ünlü aktör Johnny Depp'in Jack Sparrow rolüne veda etmesinin ardından Disney, yeni Karayip Korsanları serisinin yıldızını bulmak için düğmeye bastı. Harry Potter serisinin yıldız oyuncusu Emma Watson, öne çıkan adaylar arasında.

Disney ve Karayip Korsanları serisinin sevilen yüzü Johnny Depp'in yolları, 2018 yılında ayrılmıştı. Ardından çıkan söylentiler, Karayip Korsanları serisinin kadın bir başrol oyuncusuyla yeniden başlayacağını öne sürüyordu. Gelen yeni bilgilere göre çılgın korsanın yerini alacak oyuncu bulunmuş olabilir.

Daha önceleri Karen Gillan'ın başrolde olacağı konuşuluyordu. Gillan hala ihtimaller arasında ancak son zamanlarda başka bir İngiliz aktris de yeni başkorsan olmak için olasıklar arasına girdi. Disney, Harry Potter serisinin yıldızı Emma Watson'ı, Karayip Korsanları serisinin yeni kahramanı yapmayı düşünüyor. Oyunculardan hangisinin favori olduğu veya başka büyük rakipler olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.

Yeni Karayip Korsanları filminin senaryosunu Deadpool filminin yazarları Rhett Reese ve Paul Wernick ele alacaktı ancak ikili projeden ayrıldı. Yerlerini Chernobyl dizisinin yazarı Craig Mazin ve orijinal Karayip Korsanları serisinin senaryo yazarı Terry Rossio doldurdu. Sevilen seriyi yeniden canlandırmak için çalışmalar hala devam ediyor ancak serinin yeni yıldızının kim olacağı hala bilinmiyor.

Gillan, aksiyon-macera filmlerindeki geçmişi göz önünde alındığında potansiyel olarak öne çıksa da, Emma Watson da iddialı ve sevilen bir oyuncu. Watson, Harry Potter serisinde Hermione Granger rolünü yıllarca başarıyla canlandırdı ve fantastik filmlere aşina olan, çok yönlü bir oyuncu. Yani korsan rolünü üstlenememesi için hiçbir neden yok.

Yeni film çalışmalarının yanı sıra Disney+'ta yayınlanacak bir Karayip Korsanları dizisi de gündemde. Ayrıca dizide Jack Sparrow'un gençliğini oynayacak aktörün Zac Efron olabileceği konuşuluyor. Disney, Marvel Sinematik Evreni'nde yakaladığı başarıyı Karayip Korsanları'nda da göstermek istiyor gibi görünüyor.