Yeni Keşfedilen Bir Derin Deniz Canlısı: Metallica

Avrupalı bilim insanları, denizlerin derinlerinde yaşayan yeni bir canlı türü keşfetti. Araştırmacıların yeni canlıya verdiği isim için ilham kaynağı ise Metallica grubu oldu.

Bilim insanları, bir keşifte bulunmaları durumunda buldukları şey her ne ise ona kendileri isim verebiliyor. Bu isimler bazen şartlara bağlı olsa da genelde araştırmacılara sınırsız serbestlik veriliyor. Araştırmacılar da genelde keşiflerini kendilerinin üzerinden isimlendiriyor.

Bu defa, denizlerin dibinde yaşayan canlıları araştıran bilim insanları aradıkları ilhamı ise çok başka bir yerde buldu: müzik sahnelerinde. Efsanevi metal grubu Metallica’nın ismi bir deniz canlısına verildi.

Metallica Instagram’dan duyurdu

Metallica grubunun resmi Instagram hesabından duyurulan yeni deniz canlısı,”Macrostylis Metallicola” olarak adlandırıldı. Grup, gönderinin altına “Yedi kıtada çaldık, Rock and Roll Hall of Fame’ine girdik ve… şimdi de kabuklu olduk!” ifadesini kullandı.

Almanya, Frankfurt’taki Seckenberg doğal tarih müzesinden Dr. Torben Riehl ve Belçika’daki Ghent Üniversitesi’nden Dr. Bart De Smet, Pasifik Okyanusu’nun kuzey tabanında Macrostylis metallicola adlı canlıyı keşfetti. Riehl’in bu canlıya Metallica’dan esinlenerek isim vermesinin nedeni ise uzun süredir grubun hayranı olmasının yanında “gruba benzer özelliklere” sahip olması.

Metallica ile deniz canlısı arasındaki benzerlikler

Metallica grubunun hesabından yapılan açıklamada, “Solucan benzeri bu yaratık tamamen karanlıkta geziyor, gözü yok ve renksiz,” denilerek, “Blackened’den bahset!” (One şarkısı daha uygun olabilirmiş) ifadesi kullanıldı. Benzerlikler gruba göre bu kadar da değil.

Grup, açıklamada “Aynı zamanda kobalt, bakır, magnezyum, nikel ve nadir elementlerin bulunduğu metalik ortamlarda yaşıyor. Yani teknik olarak bir Rock stadyumunda? İşte bu metal bir kabuklu!” dedi.

Riehl ise yeni keşfedilen canlıya bu ismi vermelerinin ardında hayatının büyük bölümünde grubun müziklerini dinlemesinin yer aldığını söylüyor. Riehl, yeni keşfettiği canlıya grubun ismini vermesi sayesinde Metallica’ya bir şeyler geri verebildiği için heyecanlı olduğunu belirtiyor.

Metallica grubu bu yıl yer alacağı iki etkinlikten çekilmişti. James Hetfield’ın ruh sağlığını geri kazanması için rehabilitasyon süreci devam ediyor. Bu yaz yapılacak iki etkinlikte sahneye çıkmayacak olan Metallica, yıl sonunda tekrar sahnelerde olmayı planlıyor.