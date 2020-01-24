Metallica’nın Vokali James Hetfield’ın Rüya Gibi Görünen Araba Koleksiyonu

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Ünlü heavy metal grubu Metallica’nın vokali James Hetfield’in otomobilleri, gitarları ve fotoğraflarından oluşturulan sergi önümüzdeki günlerde Los Angeles’ta açılacak. “Reclaimed Rust: The James Hetfield Collection” ismi verilen sergide nostaljik dokuz aracı da ziyaretçilere sergilenecek.

James Hetfileld’ın arabaları, gitarları ve fotoğraflarından oluşturularak 1 Şubat’ta ziyaretçilere kapılarını açacak sergide gösterilecek olan nostaljik arabalar, ziyaretçilerin en çok ilgisini çekecek eserler olabilir.

Hetfield’ın koleksiyonunda, 1948 model Jaguar “Black Pearl”, 1934 model Packard “Aquarius”, 1953 model Buick Skylark “Skyscraper”, 1937 model Lincoln Zephyr “Voodoo Priest” ve 1936 model Auburn “Slow Burn” gibi bakmaya kıyamayacağınız modeller bulunuyor. 

Los Angeles’ta düzenlenecek sergide gösterilecek olan Heitfield’ın dokuz nostaljik arabasının her biri ünlü, özel araba üreticisi Rick Dore tarafından yeniden tasarlandı ve üretildi. Heitfield’ın özel araç koleksiyonunun ziyaretçilere sunulacağı serginin yöneticisi Terry I.Karges, James Heitfield’ın koleksiyonunun ilk defa halka açılacağını söyledi. 

James Heitfield’ın Rick Bore tarafından tasarlanarak üretilen dokuz nostaljik aracı:

Aquarius (1934 model Packard)

Aquarius

Aquarius

Black Pearl (Siyah İnci) (1948 model Jaguar)

Black Pearl

Black Pearl

Crimson Ghost (Koyu Kırmızı Hayalet) (1937 model Ford Coupe)

Crimson Ghost

Crimson Ghost

1961 model Lincoln Continental

Lincoln Continental

Lincoln Continental

İron Fist (Demir Yumruk) (1936 Ford)

İron Fist

İron Fist

Skyscraper (Gökdelen) (1953 model Buick Skylark)

Skyscraper

Skyscraper

Slowburn (1936 model Auburn)

Slowburn

Slowburn

Str8edge (1956 model Ford F-100)

Str8edge

Str8edge
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Voodoo Priest

Kaynak : https://www.designboom.com/design/metallica-lead-vocalist-hetfield-custom-vintage-cars-petersen-automotive-museum-01-23-2020/
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