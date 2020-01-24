Ünlü heavy metal grubu Metallica’nın vokali James Hetfield’in otomobilleri, gitarları ve fotoğraflarından oluşturulan sergi önümüzdeki günlerde Los Angeles’ta açılacak. “Reclaimed Rust: The James Hetfield Collection” ismi verilen sergide nostaljik dokuz aracı da ziyaretçilere sergilenecek.

James Hetfileld’ın arabaları, gitarları ve fotoğraflarından oluşturularak 1 Şubat’ta ziyaretçilere kapılarını açacak sergide gösterilecek olan nostaljik arabalar, ziyaretçilerin en çok ilgisini çekecek eserler olabilir.

Hetfield’ın koleksiyonunda, 1948 model Jaguar “Black Pearl”, 1934 model Packard “Aquarius”, 1953 model Buick Skylark “Skyscraper”, 1937 model Lincoln Zephyr “Voodoo Priest” ve 1936 model Auburn “Slow Burn” gibi bakmaya kıyamayacağınız modeller bulunuyor.

Los Angeles’ta düzenlenecek sergide gösterilecek olan Heitfield’ın dokuz nostaljik arabasının her biri ünlü, özel araba üreticisi Rick Dore tarafından yeniden tasarlandı ve üretildi. Heitfield’ın özel araç koleksiyonunun ziyaretçilere sunulacağı serginin yöneticisi Terry I.Karges, James Heitfield’ın koleksiyonunun ilk defa halka açılacağını söyledi.

James Heitfield’ın Rick Bore tarafından tasarlanarak üretilen dokuz nostaljik aracı:

Aquarius (1934 model Packard)

Black Pearl (Siyah İnci) (1948 model Jaguar)

Crimson Ghost (Koyu Kırmızı Hayalet) (1937 model Ford Coupe)

1961 model Lincoln Continental

İron Fist (Demir Yumruk) (1936 Ford)

Skyscraper (Gökdelen) (1953 model Buick Skylark)

Slowburn (1936 model Auburn)

Str8edge (1956 model Ford F-100)

Voodoo Priest(Voodoo Büyücüsü) (1937 model Lincoln Zephyr)