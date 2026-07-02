Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

İddiaya Göre En Ucuz MacBook Pro'nun Tasarımı Yeni Nesilde Değişecek!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Yeni iddialara göre Apple, MacBook Pro modellerinde büyük tasarım değişiklikleri planlıyor.

İddiaya Göre En Ucuz MacBook Pro'nun Tasarımı Yeni Nesilde Değişecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, 2026’nın kalanı ve 2027’nin başında çok sayıda ürününü bizlerle buluşturmayı düşünüyor. Apple konusunda en güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman da firmanın önümzdeki 12 ay için planları hakkında yeni bir rapor paylaştı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iPhone 18 Modelleri, RAM Krizi Nedeniyle Devasa Zamla Gelebilir: İşte Muhtemel Fiyatları

iPhone 18 Modelleri, RAM Krizi Nedeniyle Devasa Zamla Gelebilir: İşte Muhtemel Fiyatları

Apple'ın Tüm Ekranlarının Tedarikçileri Değişti: İşte Yeni iPhone Ekran Üreticileri!

Apple'ın Tüm Ekranlarının Tedarikçileri Değişti: İşte Yeni iPhone Ekran Üreticileri!

Apple CEO'su Tüm Apple Ürünlerine Zam Geleceğini Açıkladı: iPhone 18 Ne Kadar Olacak?

Apple CEO'su Tüm Apple Ürünlerine Zam Geleceğini Açıkladı: iPhone 18 Ne Kadar Olacak?

Gurman’ın kendi kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Apple, en ucuz MacBook Pro modelinde büyük değişiklikler planlıyor. Bu cihazın 2027 başında piyasaya sürüleceğini de eklemiş.

İçerikten Görseller

İddiaya Göre En Ucuz MacBook Pro'nun Tasarımı Yeni Nesilde Değişecek!
mac

Tasarımı değişecek

mac

14 inç boyutunda ekrana sahip olacak giriş seviye MacBook Pro’nun görsel olarak önemli değişiklikler alacağı da gelen bilgiler arasında. Gurman’a göre cihaz, üst düzey dizüstü bilgisayarların görünümüyle uyumlu yepyeni bir tasarımla gelecek. Ayrıca serinin ilk dokunmatik ekranlı MacBook’u içereceği de aktarılmış. Bu cihazın M6 işlemciyle 2026 içinde gelecek modelden farklı olacağını belirtelim.

Raporda laptop’a ek olarak Apple’ın yeni iPad Pro modeliyle ilgili de bilgiler paylaşıldı. Çok fazla ayrıntı olmasa da 1 yıl içinde gelecek iPad Pro’da performansın ciddi anlamda yükseleceği ve 11&13 inç boyut seçenekleri sunulacağı ifade edildi.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Donanım Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Bilgisayarınız Kaç GB RAM Destekliyor? İşte Öğrenmenin Yolu

Bilgisayarınız Kaç GB RAM Destekliyor? İşte Öğrenmenin Yolu

Wi-Fi Şifresi Çalınırsa Nasıl Anlaşılır?

Wi-Fi Şifresi Çalınırsa Nasıl Anlaşılır?

Samsung Galaxy S27'de Kullanılacak Snapdragon İşlemcinin Tanıtım Tarihi Açıklandı

Samsung Galaxy S27'de Kullanılacak Snapdragon İşlemcinin Tanıtım Tarihi Açıklandı

RAM Krizi Nedeniyle Üreticiler, 25 Yıllık RAM'lere Yönelmeye Başladı: DDR2 Fiyatı Uçuşa Geçecek

RAM Krizi Nedeniyle Üreticiler, 25 Yıllık RAM'lere Yönelmeye Başladı: DDR2 Fiyatı Uçuşa Geçecek

Apple MacBook

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Temmuz 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'ye Gemi Gibi SUV

Temmuz 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'ye Gemi Gibi SUV

Temmuz 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 300 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 300 Bin TL İndirim Var!

Tarihte İlk: İşte 64 GB RAM İsteyen İlk Oyun! [Video]

Tarihte İlk: İşte 64 GB RAM İsteyen İlk Oyun! [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com