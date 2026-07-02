İddiaya Göre En Ucuz MacBook Pro'nun Tasarımı Yeni Nesilde Değişecek!

Yeni iddialara göre Apple, MacBook Pro modellerinde büyük tasarım değişiklikleri planlıyor.

Apple, 2026’nın kalanı ve 2027’nin başında çok sayıda ürününü bizlerle buluşturmayı düşünüyor. Apple konusunda en güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman da firmanın önümzdeki 12 ay için planları hakkında yeni bir rapor paylaştı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Gurman’ın kendi kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Apple, en ucuz MacBook Pro modelinde büyük değişiklikler planlıyor. Bu cihazın 2027 başında piyasaya sürüleceğini de eklemiş.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tasarımı değişecek

14 inç boyutunda ekrana sahip olacak giriş seviye MacBook Pro’nun görsel olarak önemli değişiklikler alacağı da gelen bilgiler arasında. Gurman’a göre cihaz, üst düzey dizüstü bilgisayarların görünümüyle uyumlu yepyeni bir tasarımla gelecek. Ayrıca serinin ilk dokunmatik ekranlı MacBook’u içereceği de aktarılmış. Bu cihazın M6 işlemciyle 2026 içinde gelecek modelden farklı olacağını belirtelim.

Raporda laptop’a ek olarak Apple’ın yeni iPad Pro modeliyle ilgili de bilgiler paylaşıldı. Çok fazla ayrıntı olmasa da 1 yıl içinde gelecek iPad Pro’da performansın ciddi anlamda yükseleceği ve 11&13 inç boyut seçenekleri sunulacağı ifade edildi.