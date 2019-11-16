Büyük İddia: Yeni Mass Effect Oyunu Geliştiriliyor

Her oyuncunun mutlaka aklına kazınmış olan Mass Effect serisini özleyenlere çok güzel bir haberimiz var! İddiaya göre BioWare, yeni bir Mass Effect oyunu geliştirmek için çalışmalara başladı.

RPG oyun hayranlarına bu türden birkaç örnek ver desek mutlaka Mass Effect serisini duyarız. BioWare tarafından geliştirilen ve muhteşem bir hikayeyi oynanışla birleştiren yapım, her oyuncunun mutlaka tatması gereken bir deneyim olarak tanımlanabilir.

Orijinalinde üçleme şeklinde çıkan seri, sonradan EA’nin Mass Effect: Andromeda'yı yayınlamasıyla son bulmuştu. Ancak EA’nin Andromeda’sı oyuncular tarafından oldukça ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Oyunun en çok tepki toplayan kısmı ise animasyonları olmuştu.

Yeni Mass Effect mi geliyor?

Andromeda ile EA’e ne kadar kızsanız da bir türlü Mass Effect serisinden kopamıyorsanız size iyi bir haberimiz var. Kotaku’nun yaptığı bir habere göre BioWare, Mass Effect serisine katılacak yeni bir oyunu geliştirme aşamasında. Ancak iddialar, geliştirme aşamasının henüz en başlarında olduğu yönünde.

Kotaku’nun iddialarına göre projeyi yöneten isim bile belli: Mike Gamble. Bu adamı tanımayanlar varsa şöyle anlatalım: Mik Gamble, bugüne kadar çıkan tüm Mass Effect serilerinde ya yapımcı ya da proje yöneticisi olarak çalışmış birisi. Dolayısıyla eğer gerçekten de yeni bir Mass Effect göreceksek oyunun kaliteli olabileceğini söyleyebiliriz.

Yeni Mass Effect oyununun ise ne kadar sürede çıkacağı ve bizimle ne zaman buluşacağı kesinlik kazanmamış durumda. Yine aynı habere göre BioWare, Anthem ve Dragon Age 4 üzerinde de çalıştığı için Mass Effect hakkında yetkili ağızlardan bir şeyler duymamız yılları alabilir.

Ayrıca oyunun ‘erken gelişim aşamasında’ olması da birçok anlama geliyor olabilir. Mass Effect’in yeni oyununun daha hikayesi tamamlanmamış, konsept çizimler yapılmamış olabilir. Yine de yeni bir Mass Effect’e hayır diyecek insanın olmadığını varsayıyoruz.