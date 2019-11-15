GTA Online İçin 2 Yeni Mod Oluşturucu Yayınlandı

İçeriği sürekli olarak genişletilen GTA Online için 2 yeni mod oluşturucu yayınlandı. Rockstar tarafından duyurulan Survival Creator ve King of the Hill Creator ile kendi modlarınızı oluşturabilir ve toplulukla paylaşabilirsiniz.

Açık dünya oyunları denilince akla ilk gelen oyun stüdyolarından bir tanesi olan Rockstar; Survival Creator ve King of the Hill Creator’larını duyurdu. Bu araçlar sayesinde GTA Online’da kendi modlarınızı oluşturabileceksiniz.

Survival Creator ile adından da anlaşılabileceği gibi dalga temelli hayatta kalma modu oluşturabileceksiniz. Bu modda; destekleri yerleştirebilecek, doğma noktalarını belirleyebilecek, düşman savaş yeterliliğini kontrol edebilecek ve çok daha fazlasını ayarlayabileceksiniz. Yeni King of the Hill Creator’da ise dâhili alanlardan, parçalardan ve hatta sürülebilir araçlardan seçimler yapabileceksiniz. Arabaları takım temelli ya da tamamı ücretsiz varyantlardan seçebileceksiniz.

Oluşturduğunuz modları nasıl yayınlarsınız?

Oluşturduğunuz bu modları, Social Club vasıtasıyla keşfedilmesi için topluluğa sunabileceksiniz. Ayrıca bu modların ikisinin de bu hafta boyunca iki kat ödül dağıttığını da hatırlatalım. Bu hafta ayrıca Gunrunning materyallerini %25 indirimli alabilir ve Gunrunning Research Speed’deki %50 artışın tadını çıkarabilirsiniz. Bunların yanı sıra Gunrunning Sell görevlerinde çift kat ödül kazanabilirsiniz. Herhangi bir Mobile Operation görevinde de çift kat ödül alabilirsiniz.

Bu hafta boyunca Diamond Casino & Resort’a giderek orada Lucky Wheel oynarsanız en yüksek ödül olan Ocelot Stromberg’ü kazanabilirsiniz. Bunların haricinde kumarhanede yeni materyaller de bulunuyor. Oyun içi alışverişlerinizde oraya da bir göz gezdirebilirsiniz.

Los Santos’ta bu hafta hangi indirimler var?

Bunların yanı sıra Twitch Prime abonesiyseniz ve Twitch hesabınızla Rockstar Games Social Club hesabını birbirine bağlarsanız indirimli bir şekilde Lago Zancudo Bunker ve Fort Zancuda Hangar 3499 alabilirsiniz. Bu hafta boyunca Los Santos’taki bazı silah indirimleri ise şöyle:

Imponte Deluxo %25

TM-02 Khanhali %35

HVY Chernobog %35

HVY Barrage %35

BF Dune FAV %35

Karin Technical Aqua %35

HVY APC %35

GTA Online oyuncusuysanız ve uzun süredir GTA Online’a giriş yapmıyorsanız yeni mod oluşturucular ve indirimler, oyuna yeniden bir şans vermenizi sağlayabilir.