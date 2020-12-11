Yeni Mass Effect Oyunundan İlk Fragman Geldi

Geliştirici firma BioWare, önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürülecek olan yeni Mass Effect oyunundan ilk tanıtım videosunu yayınladı. Henüz erken geliştirme aşamasında olan oyunun ne zaman oyuncularla buluşacağı bilinmiyor.

Dünyanın en önemli video oyun ödül organizasyonlarından biri olan The Game Awards'ın 2020 ayağı dün gece gerçekleştirildi. Geride bıraktığımız yıla damgasını vuran popüler oyunların çeşitli kategorilerde ödüller kazandığı bu etkinlikte, birçok yeni oyunun da duyurusu yapıldı. Bu oyunlardan biri de BioWare'in efsane serisi Mass Effect'in yeni üyesi oldu.

Yeni Mass Effect oyunu, aslında birçok kişi için sürpriz olmadı zira geçtiğimiz ay ortaya çıkan raporlar sayesinde oyunun geliştirme sürecinde olduğunu zaten öğrenmiştik. Şimdiyse geliştirici firma, oyunun ilk tanıtım videosunu yayınlayarak bu iddialara resmiyet kazandırdı. Dilerseniz gelin, serinin yeni oyununun tanıtım videosuna daha yakından göz atalım.

The Next Mass Effect I Resmi Tanıtım Videosu

Oynanışa dair pek bir şey içermeyen videonun ilk yarısı, izleyicileri galaksiler arası kısa bir yolculuğa çıkarıyor ve sonrasında kapüşon takmış birinin karlar arasında N7 logolu bir zırh parçasını bulduğunu görüyoruz. Bu noktada kapüşonlunun Liara olduğu açıkça görülürken, bulduğu zırh parçasının ise Komutan Shepard'a ait olduğu tahmin ediliyor.

Şu aşamada yeni Mass Effect oyununun ne zaman çıkacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak geliştirici BioWare, projenin henüz ilk aşamalarında olduğunun altını çiziyor. Bu da oyunu oynamadan önce biraz daha beklememiz gerekeceği anlamına geliyor. Serinin bir önceki oyunu olan Mass Effect: Andromeda ise 2017 yılında piyasaya sürülmüştü.

Bunun dışında geliştirici ekip, geçtiğimiz ay yaptığı bir duyuruda Mass Effect: Legendary Edition adı verilen ve Mass Effect serisindeki ilk üç oyunun yeniden düzenlenmiş halini içeren paketini duyurmuştu. Merakla beklenen bu yeni paketin ise önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.