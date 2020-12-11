Yakuza Serisinin Bazı Oyunları, PC ve Xbox One'a Geliyor

SEGA, ikonik oyun serisi Yakuza'nın bazı üyelerinin; PC ve Xbox One için piyasaya sürüleceğini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre 2021 yılında dört farklı Yakuza oyunu; Steam, Microsoft Store ve Xbox Game Pass üzerinden erişilebilir olacak.

Video oyun sektörünün en köklü isimlerinden SEGA, "Yakuza" hayranlarını sevindirecek bir karar aldığını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre PC ve Xbox One oyuncuları da 2021 yılı itibarıyla, ikonikleşmiş Yakuza oyunlarına erişebilecekler. Bu bağlamda oyunculara, Yakuza serisindeki 4 oyun sunulacak. 2021 yılının Yakuza yılı olacağını daha şimdiden söyleyebiliriz.

Yakuza serisinin ilk oyunu, 2005 yılında PlayStation 2 için piyasaya sürülmüştü. Oyunun geliştiricisi olan Ryu Ga Gotoku Studio, oyuncular tarafından çok sevilen bu oyunu bir seri haline getirmeye çalıştı. Amaçlarına ulaşan geliştirici ekibin belki de en büyük eksiği, piyasaya sürülen oyunların çok büyük bir bölümünün PlayStation'a özel olmasıydı. İşte bu durum, 2021 yılında değişecek.

Hangi Yakuza oyunları, PC ve Xbox One'a gelecek?

Ryu Ga Gotoku Studio tarafından yapılan açıklamalara göre Yakuza hayranları, iki farklı tarihi iple çekecekler. Bu tarihlerden bir tanesi, 28 Ocak 2021. PC ve Xbox One sahipleri bu tarihte, Yakuza oyunlarının remaster sürümleriyle tanışacaklar. Bu bağlamda oyunculara; Yakuza 3, Yakuza 4 ve Yakuza 5'in remaster sürümleri sunulacak.

Geliştirici ekibin verdiği ikinci tarihse 25 Mart 2021. Oyuncular bu tarihte, 2016 yılında PlayStation 4 için piyasaya sürülen "Yakuza 6: The Song of Life" isimli oyunla tanışma imkanı yakalayacaklar. Oyuncular, PC ve Xbox One için piyasaya sürülecek oyunlara Steam, Microsoft Store ve Xbox Game Pass aracılığıyla sahip olabilecekler. Yayıncı şirket SEGA, bu kararla birlikte, Yakuza serisindeki 7 oyunu, PC oyuncularının beğenisine sunmuş olacak. Şirket daha önce de Yakuza 0, Ryu ga Gotoku Online ve Yakuza: Kiwami 2 isimli oyunları PC için yayınlamıştı.