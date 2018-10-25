Kaza testleri yapan Euro NCAP, geçtiğimiz aylarda çıkışını yapan yeni A Serisi için 5 yıldız vererek tam puana layık görmüş.

A serisinin kabini çarpışmada tamamen sabit kaldı. Önde oturan sürücü ve yolcu mankenlerin diz ve uyluk kemikleri sağlam kaldı. Farklı oturuş pozisyonlarında da maksimum koruma sağlayan model, çarpışma önleyici sistemleriyle de başarısına başarı kattı. Yandan çarpışmalarda yüksek puan alan A serisi, sabit bariyer çarpışmada ise yeterli seviyede koruma gösterdi. Arkadan çarpışmalarda ise diğer sonuçlarda olduğu gibi başarı gösteren A serisi, Euro Ncap’ten 5 yıldız almayı başardı.

Euro NCAP Nedir?

European New Car Assessment Programme (Euro NCAP-Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı) Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik performanslarının değerlendirilmesi düşüncesiyle 1997 yılında Taşımacılık Araştırma Laboratuvarı (Transport Research Laboratory) ve Birleşik Krallıklar Taşımacılık Departmanı (UK Department for Transport) tarafından kuruldu. Euro NCAP yeni araçlar için yaptığı çarpışma testlerinde “yıldız”lı bir puanlama sistemi kullanmaktadır. Yapılan bu testlerde ön, yan ve direk çarpışmalarından elde edilen veriler belirli prosedüre uygun şekilde sürücü, yolcu, çocuk ve yaya güvenliği alanında ayrı ayrı değerlendirilerek bu “yıldız”larla değerlendirilir.