Yeni Meta Ray-Ban Akıllı Gözlük Sızdırıldı: Ekranı Olacak!

Meta Connect etkinliğinde tanıtılacak yeni Meta Ray-Ban akıllı gözlükler sızdırıldı. Cihaz, artık kullanıcının çok işine yarayacak ekranlara sahip olacak.

Meta, yarın çok beklenen yıllık “Connect” etkinliğini gerçekleştirecek. Bu etkinlikte yeni ürün ve yapay zekâ duyurularının yapıldığını göreceğiz. Tabii ki bunlar arasında şirketin akıllı gözlükleri de yer alacak. Etkinliğe bir gün kala Meta’nın yeni gözlükleri hakkında bilgiler geldi.

Şirket tarafından şu anda kaldırılmış olan ve muhtemelen yanlışlıkla paylaşılan görsel ve videolar, yeni Meta Ray-Ban gözlüklere ilk bakışı atmamızı sağladı. Bu gözlükler, eskisine göre birçok yenilikle gelecek.

Ekranlı Meta Ray-Ban gözlük geliyor

Şimdiye kadar Meta Ray-Ban gözlükler sadece video kaydı gibi özelliklere sahipti. Ancak bu değişecek. Öyle ki sızıntıya göre gözlükte artık ekran da göreceğiz. Şirketin “Meta Ray-Ban Display” olarak adlandıracağı yeni gözlüklerde bildirimleri görme, navigasyon kullanımı, Meta AI’a sorular sorma, yabancı dildeki işaretleri çevirme, mesajlaşma gibi birçok özellik gelecek. Ekranın sağ lense yerleştirileceğini belirtelim.

Ayrıca gözlükle birlikte bir bileklik de gelecek. Bu bileklik, gözlüğün kontrolünde kullanıcıya yardımcı olacak. Bileklik yoluyla örneğin mesajlara cevap verebileceksiniz. Böylece telefonu kullanmadan sadece gözlük üzerinden işlerinizi hâlletmeniz mümkün olacak. Bu bilgiler, Meta Ray-Ban’ın uzun yıllardır istenen tam bir akıllı gözlüğe bu sene dönüşeceği anlamına geliyor. Gözlüğün normal Meta Ray-Ban’lardan 20 gram daha ağır, 70 gram olarak geleceği belirtilmiş. Fiyatının ise 800 dolar civarı olması bekleniyor.

Bunlara ek olarak sızıntıda Sphaera isimli yepyeni ayrı bir gözlüğün de yer alacağı belirtilmiş. Oakley ortaklığında geliştirilen bu gözlüğün burun kısmında bir kamera yer alacakmış. Detaylarını yarın öğreneceğiz.