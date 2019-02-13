İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısı sonrasında, AVL'nin yeni dönemdeki projeleri de resmen açıklanmış oldu.

AVL İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında, yeni dönemde otomotiv sektöründe yaşanacak gelişmeler ve projeler masaya yatırıldı. AVL'nin yeni dönemde en sükse yaratacak projesi ise otomatik şanzıman algoritması ile otomobillerini Türkiye'de üretecek olması.

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye'nin 2019 projelerini basınla paylaşan Serkan İmpram, konuyla ilgili şunları söyledi:

"SUV araçlar, ülkemizde ve dünyada oldukça popüler hale gelen ve önemli bir pazar payına sahip araç tipleridir. Diğer otomobillerden farklı olarak daha geniş ve yerden yüksekliği daha fazla olan bu araçlara dünyanın her yerinde artan bir talep söz konusu. Yaşanan talep yoğunluğu ve aracın sahip olduğu bu özellikler SUV araçlarının popülaritesini artırdı ve sektöründe markaların pazar payındaki hakimiyetini etkilemeye başladı. Biz de, bu doğrultuda, SUV araçların mühendislik çalışmalarını uzun süredir Türkiye'de yapıyoruz ve bunların saha testlerine yönelik ilk adımı attık."

Bununla birlikte AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye'nin yeni dönemde Ford Otosan ile kuracağı Ar-Ge işbirliği, kamyonların da otonomlaşmasını sağlayacak. Bu projenin de gelecek yılın ilk yarısında test sürüşlerine başlayarak hayata geçmesi bekleniyor.