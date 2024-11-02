Yapılan araştırmalar üretken yapay zekânın e-atık miktarını artıracağı ve akıllı telefonların ömrünü kısaltacağını ortaya çıkardı.

Yapılan bir araştırmayla teknoloji dünyasının üretken yapay zekânın (ÜYZ) gelişimiyle birlikte e-atık sorunuyla yüzleşmek zorunda kalacağını ortaya çıkardı. Uzmanlar, bu dönüşümün sonucunda 2030 yılı itibarıyla dünya genelinde 10 milyar akıllı telefonun çöpe gidebileceğini öngörüyor.

Üretken yapay zekâ, yüksek hesaplama gücü gerektirdiği için mevcut cihazların ömrünü kısaltıyor. Oxford Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, bu süreçte büyük dil modellerinin ve diğer ÜYZ uygulamalarının elektronik atık miktarını artırabileceğini ortaya koyuyor.

E-atık tehlikesi artıyor

Araştırma, gelecek yıllarda mevcut akıllı telefonların yerini alacak yeni nesil cihazların hızla satışa sunulmasının da bu durumu daha da hızlandırabileceğini gösteriyor. Jeopolitik gerilimler ve yarı iletken ithalatındaki kısıtlamaların da bu süreçte önemli bir etken olarak değerlendiriliyor.

Daha sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemek için döngüsel ekonomi stratejilerinin devreye girmesi gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, bu stratejilerin uygulanmasıyla elektronik atık miktarının %16-86 oranında azaltılabileceğini belirtiyor.