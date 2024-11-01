Hayvanların Alkol Tüketimi Alışkanlıkları Hakkında Yapılan Bir Araştırmada Şaşırtıcı Sonuçlar Ortaya Çıktı

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Meyve yiyen hayvanların alkol tüketiminin yaygın olduğu ortaya çıktı. Etanolün evrimsel tarihleri üzerindeki etkileri incelendi.

Yapılan yeni bir araştırma meyve yiyen hayvanların alkol tüketiminin düşündüğümüzden daha yaygın olduğunu ortaya koydu. Elde edilen bulgular, etanolün doğal ortamda sıkça bulunduğunu ve bu durumun birçok hayvan için geçerli olduğunu gösteriyor.

Exeter Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, alkolün hayvanların evrimsel geçmişindeki rolünü belirlemek amacıyla 100 mevcut kaynağı inceledi. Yapılan bu çalışma, etanolün 100 milyon yıl önce ilk çiçekli bitkilerin nektarlarını fermente eden mayalar tarafından doğal ortama yayıldığını gösteriyor. 

Meyve yiyen hayvanların etanol tüketimi

maymun alkol

Elde edilen bulgular, bitkiler, maya, bakteriler ve memeliler arasında etanolün evrimsel bir zincir oluşturduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca meyve yiyen hayvanların düzenli olarak etanol tüketme olasılığının yüksek olduğu da vurgulanıyor. Bu durum ise bazı hayvanların etanolü metabolize etme yeteneklerinin geliştiğini gösteriyor.

İnsanlar, şempanzeler ve goriller gibi primatların, etanol toleransını artıran özel bir enzimi üretme yeteneğine sahip olduğu ortaya çıkarıldı. Alkol tüketimi hayvanların beslenme alışkanlıklarında önemli bir yer tutarken, aşırı alkol tüketiminin doğada hayati riskler taşıdığı da belirtiliyor. Etanol tüketiminin hayvanların evrimsel tarihinde önemli bir faktör olduğu anlaşılıyor.
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Kaynak : https://www.sciencealert.com/alcohol-consumption-is-a-lot-more-common-in-animals-than-we-knew
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