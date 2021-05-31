Türkiye Genelinde Normalleşme Süreci Bugün Belli Oluyor

17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulanan normalleşme sürecinin sonuna gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılacak kabine toplantısının ardından Türkiye'yi bekleyen yeni normalleşme sürecini, aşı ve eğitim planlarını açıklayacak. Yeni normalleşme sürecinde uygulanacak kısıtlamalar da bugün belli olacak.

Tüm Türkiye olarak 17 Mayıs tarihinden itibaren bazı kısıtlamalar dahilinde yeni normalleşme sürecine girmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran'a kadar sokağa çıkma yasağının hafta içi 21.00'e uzatıldığını, hafta sonu da kesintisiz bir şekilde devam edeceğini açıklamıştı.

1 Haziran'dan önce uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının sonuna geldik ve bugünden itibaren kısıtlamaların hangi düzeyde genişletileceğini, Sağlık Bakanı Koca'nın katılımıyla gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından sonra hep birlikte öğreneceğiz.

Toplantının gündeminde yeni süreç, aşı planlamaları ve eğitim var

Bugün gerçekleşecek toplantıda, Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı'na geniş kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Daha önce açık havada maske zorunluluğun kaldırılması gündeme gelmişti ve uzmanların görüşlerine göre bu zorunluluk, yeni normalleşme süreci ile birlikte kaldırılabilir.

Toplantı kapsamında vatandaşlara uygulanacak yeni normalleşme planının açıklanmasının yanı sıra, tüm kabine aşı programındaki öncelikli grupları gözden geçirecek. Bu toplantıda aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte okullarda telafi sürecinin nasıl olacağı ve yüzyüze eğitime nasıl geçileceği de konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi yine büyük ihtimalle akşam saatlerinde yeni normalleşme sürecini tüm Türkiye ile paylaşacak.