1 Haziran'da Zorunlu Maske Kullanımı Kaldırılabilir

1 Haziran'da başlayacak kademeli normalleşme süreci ile birlikte bilim kurulunda maske zorunluluğun kaldırılması gündemde. Bu süreçte sokağa çıkma yasağının kaldırılması ve restoranların açılması beklenirken, açık alanlarda zorunlu maske kullanımının kaldırıması bekleniyor.

Pandemide insanları en çok zorlayan şeylerden birisi maske kullanımı olmuştur. Soğuk havalarda çok fazla bir rahatsızlık vermese de havaların ısınmasıyla birlikte maske kullanmak gittikçe zorlayıcı bir hal almaya başladı. Tam kapanma sürecinin bitmesi ve kademeli normalle sürecine geçmemizle birlikte bilim kurulundan rahatlıcı bir haber geldi.

1 Haziran'dan itibaren sokağa çıkma yasağı süresinin azaltılması ya da kaldırılması beklenirken sahil, park ve bahçe gibi yerlerde 2 metre mesafe olduğu takdirde insanların maske takması zorunluluğunun kaldırılması bekleniyor.

Açık havada maske zorunluluğu kalkabilir

Önümüzdeki günlerde başlayacak kademeli normalleştirme ile birlikte restoran ve kafelerin %50 kapasite ile hizmet vermesi, 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması bekleniyor. Elbette tüm bu kararlar her zaman olduğu gibi ilk önce bilim kurulundan çıkacak ardından Cumhurbaşkanı Hükümeti kabinesine sunacak.

Tüm bu hafifletilecek ya da kaldırılacak kısıtlamalarda insanları en mutlu eden detay elbette açık havada maske kullanım zorunluluğunun kaldırılması olacaktır. Bildiğiniz üzere ikinci varyantın ortaya çıktığı İngiltere'de bile açık havalarda maske kullanımı zorunlu tutulmamıştı ve insanlar sadece kapalı alanlarda maske takmak zorundaydı.