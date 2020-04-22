Opel, Tamamen Yenilenen Mokka İçin Tanıtım Videosu Yayınladı

Opel, yeni nesil Mokka aracı için resmi YouTube kanalı üzerinden yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan kısa video, araçla ilgili çok fazla detayı ortaya koymasa da yeni Mokka ile ilgili bazı noktaları bizlere gösteriyor.

Alman otomobil üreticisi Opel, Mokka adını verdiği kompakt crossover aracının yeni nesli için tanıtım kampanyası çalışmalarına bugün itibarıyla başladı. Şirket, resmi YouTube kanalı üzerinden yeni bir tanıtım videosu yayınladı.

Motor1 Türkiye’de yer alan habere göre şirketin çıkaracağı bu yeni nesil aracın tasarımı, eski Mokka’dan tamamen farklı olacak. Hatta aracın altyapısının ve isminin dahi klasik Mokka’dan farklı olacağı ifade ediliyor.

2021 model Opel Mokka:

Şirketin, 2018 yılında çıkardığı konsept aracı GT X Experimental’dan ilham aldığı düşünülen yeni aracı Mokka’nın, PSA grubunun CMP platformunu kullanacağı da biliniyor. Yani bu, yeni Peugeot 2008 ve DS3 Crossback gibi araçlarla ortak platformu kullanacağı anlamına geliyor. Araçla ilgili yayınlanan tanıtım videosunda aracın aks mesafesinde toplam uzunlukta artış olduğu görülüyor.

Şirket, bu yeni nesil Mokka’nın tamamen elektrikli bir versiyonunun da olacağını ifade ediyor. Hatta önümüzdeki senenin başlarında piyasaya sürülecek olan araç, tamamen elektrikli versiyon olacak. Tabii elektrikli araca ek olarak aracın benzinli ve dizel seçenekleri de bulunacak.

~Opel Mokka'nın mart ayında ortaya çıkan fotoğrafı

Yeni Mokka’nın; donanım tarafına bakıldığında tıpkı Peugeot 2008’deki gibi 100, 130 ve 155 beygir gücüne sahip 1,2 litrelik turbo benzinli motora sahip olacağı düşünülüyor. Ayrıca buna ek olarak 100 ve 130 beygir gücündeki 1,5 litre dizel motorlu bir seçeneğin de olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Aracın videoda da vurgulanan elektrikli sürümünün 136 beygir gücü üreten bir motora ve 50 kWh bir bataryaya sahip olacağı tahmin ediliyor.

Şirket yetkilileri, aracın tasarımına dair yaptıkları açıklamalardaysa aracın içinin tamamen dijitalleştirilmiş olacağını dile getiriyor. Opel’in yeni nesil Mokka aracının mayıs veya haziran aylarında tanıtılması bekleniyor.