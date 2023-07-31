Sony, yeni PS5 güncellemesini belli ülkelerdeki beta kullanıcıları için çıkardı. Önümüzdeki aylarda herkese gelmesi beklenen güncelleme, Dolby Atmos desteğinden kullanıcı arayüzü iyileştirmelerine kadar birçok yenilikle geliyor.

Sony, getirdiği özelliklerle kullanıcıları sevindirecek yeni bir PlayStation 5 yazılım güncellemesini test etmeye başladı. Yeni güncelleme, ABD, Kanada, Japonya, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa olmak üzere seçili ülkelerdeki belli beta kullanıcılar tarafından denebilecek.

Yeni PS5 güncellemesi, Dolby Atmos desteğinden depolama iyileştirmelerine kadar birçok yenilikle geliyor. Ayrıca, çeşitli arayüz iyileştirmelerini de içeriyor

Dolby Atmos ve 8 TB M.2 SSD desteği

Güncellemede en çok dikkat çeken kısımlardan biri, oyun deneyimini iyileştirecek Dolby Atmos desteği. Sony’nin açıklamasına göre şirketin Tempest 3D AudioTech 3D ses özelliği, hoparlörler ve televizyonlar gibi Dolby Atmos cihazlarla uyumlu olacak. Ayrıca Netflix gibi platformlar da PS5 uygulamalarını Dolby Atmos ses desteği için güncelleyebilecek.

PlayStation 5, şu anda 4TB’a kadar genişletilebilir M.2 SSD depolamayı destekliyordu. Ancak yeni güncelleme, maksimum değeri 8TB’a çıkaracak. Kullanıcıların, minimum gereksinimleri karşılayan bir M.2 SSD’ye ihtiyacı olacağını belirtelim. Sony’nin M.2 SSD ekleme için belirlediği gereksinimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Arayüz tarafında yenilikler

En başta da dediğimiz gibi güncelleme, PS5 deneyimini iyileştirecek bazı arayüz değişiklikleriyle de geliyor. Örneğin, konsol açılırken veya kapanırken çıkan “bip” sesinin sessize almak mümkün olacak. Ayrıca, dokunsal geri bildirim özelliği PS5’te gezinirken kontrolcü yoluyla etkinleştirilebilecek. Özellik etkinleştirildiğinde, belli yerlerdeki sistem ses efektleri fiziksel olarak kullanıcıya yansıtılacak.

Aynı hesapta ikinci bir kumandayı yardımcı kontrolcü olarak da atamak mümkün hâle geliyor. Böylece, iki kumanda tek bir kumandaymış gibi kullanılabilecek. Bu özelliğin, oyunun zor bir bölümünü geçmede arkadaşlarınıza yardımcı olma, konsolda gezinme gibi konularda çok yararlı olabileceğini söyleyebiliriz.

Bunun dışında kütüphanede oyun arama, sosyallik konusunda yenilikler, mesajlara emojiyle tepki verme gibi özellikler de gelecek. Belli ülkelerdeki kullanıcılar için açılan güncelleme, önümüzdeki aylarda herkes için çıkış yapacak.