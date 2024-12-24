2026 Renault Clio'nun prototiplere dayandırılarak oluşturulan render görselleri paylaşıldı. Görseller, aracın nasıl görüneceği hakkında fikir edinmemizi sağlıyor.

Türkiye’de de en çok satan arabalardan olan Clio, hiç şüphesiz Renault’nun en başarılı modellerinden biriydi. Türkiye’de olduğu kadar Avrupa’da da satışlarda lider otomobillerdendi. Bu yüzden de Clio’ya yapılacak yenilikler, kullanıcılar tarafından büyük merakla bekleniyordu.

Şiimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı Clio’nun yeni neslinin nasıl görüneceği konusunda bir fikir edinmemizi sağlayan görseller paylaşıldı. Motor1’den gelen bu görseller, prototiplere dayandırılarak oluşturulan render’lar. O yüzden resmî tasarım diyemeyiz ancak olası tasarımı hakkında bizlere fikir veriyor.

Yeni Clio böyle gözükebilir

Görsellere baktığımızda 2026 Renault Clio’nun tamamen yeniden tasarlanan bir ön tarafla gelebileceği görülüyor. İnce farlar en çok dikkat çeken kısımlarından. Ayrıca ızgara da yenilenerek Rafale’ye benzer bir hava katılmış.

Bunlar dışında Renault’nun arabanın boyutlarında da değişiklikler yapacağı iddiaları dolaşıyor. Gelen bilgilere göre aracın uzunluğu verimliliği ve aerodinamiği iyileştirmek için birkaç cm artarak 4.10 metre seviyelerinin üstüne çıkabilir. Ayrıca aracın yerden biraz daha yüksek olacağı da söyleniyor.

Arka tarafından bir görsel yok. Ancak tahminler, çizgi şeklinde LED ve yenilenmiş stop lambaları görebileceğimiz yönünde. İç mekânın nasıl görüneceğini de maalesef bilemiyoruz. Ancak Austral ve Rafale gibi modellere benzer bir iç tasarım gelme ihtimali var.

2026 Renault Clio hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Araç, büyük ihtimalle hibrit ve hafif hibrit seçenekleriyle karşımıza çıkacak. İlerleyen aylarda hakkında daha fazla bilgi edinebileceğimizi söyleyebiliriz.