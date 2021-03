Renault Türkiye, geçtiğimiz günlerde yeni Renault logosu ile birlikte, Türkiye pazarında B sınıfı sedan olarak piyasaya sürdüğü Renault Taliant’ı da tanıttı.

2020 yılının Eylül ayında Dacia’nın yeni Logan modelinin tanıtılmasıyla birlikte aynı modelin Türkiye pazarında farklı bir isimle tanıtılacağını biliyorduk. Hatta Dacia Logan ile birebir aynı tasarıma sahip olacağı ama Renault’un farklı bir model ile piyasaya süreceğine dair bilgiler oldukça netti.

Renault Türkiye, geçtiğimiz günlerde bu bilgileri doğrulayacak nitelikte bir paylaşım yaparak yeni Renault Taliant’ı tanıttı. Ana hatları Eylül ayında tanıtılan Dacia Logan ile neredeyse birebir aynı olmasına rağmen, Renault’un kendine özgü farklılıklarıyla sadece dış görünüm fotoğrafları paylaşıldı.

Dacia Logan ile Renault Taliant arasındaki fark ne?

Burun kısmı, far dizilimleri, farklı jantlar ile Logan’dan farklı olduğunu belli eden detaylar ise daha önce alışık olduğumuz Renault tasarımlarına benzer. Ayrıca Renault, Clio ve Captur tarzı bir görünüm elde etmek için ön ızgara tasarımında ve far dizilimlerinde farklılıklar yapmış gibi görünüyor. Logan’a kıyasla daha keskin ve Renault otomobillerinde görmeye alışkın olduğumuz far dizilimleri bizi karşılıyor. Hemen ortasında ise iki ön farı birbiri ile bağlayan krom detayları ve Renault logosu bulunuyor.

Hemen yana yöneldiğimizde ise iki tonlu alaşım jantları görüyoruz. Bu jant tasarımı da aslında Logan ile Taliant’ı yan görünümde birbirinden ayırmamıza yardımcı oluyor. Hatları takip ederek Taliant’ın arka kısmına geldiğimizde ilk gözümüze çarpan şey yeni far dizilimi. Logan ile tamamiyle farklı ve Renault’a özgü olan bu yeni far dizilimi, sadeliği ve şıklığı bir arada tutmakta oldukça etkili. Hatta Logan’a kıyasla bu far dizilimleri dışarıdan bakıldığında basit bir otomobil gibi durmamasını da sağlıyor diyebiliriz.

Taliant’ın iç mekan görselleri henüz paylaşılmadı. Ancak yine dış tasarımda olduğu gibi bazı Renault detayları ile Logan benzeri bir tasarım bekliyoruz.

Renault Taliant ne zaman satışa sunulacak?

Renault Türkiye’nin yeni Taliant’ı 2021 ortalarına doğru Türkiye piyasasında satışa sunması bekleniyor. Ancak tabii ki önümüzdeki zamanlarda pandemi nedeniyle bu tarihte değişiklikler olabilir. Henüz net bir tarih verilmemesiyle birlikte, iç mekan tasarımına dair detayların da önümüzdeki zamanlarda paylaşılması bekleniyor.

Genel olarak baktığımızda yeni Taliant, Symbol’un yerini alacak gibi duruyor. Çünkü Symbol modelinin satış oranları her geçen gün gerilemeye devam ediyor. Bununla birlikte Renault’un B segmenti otomobillere yeni bir soluk getirmesi bekleniyordu. Eğer sizin de yeni Renault Taliant hakkında düşünceleriniz var ise yorum kısmında belirtmeyi unutmayın!