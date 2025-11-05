Tümü Webekno
Yeni Renault Twingo'nun Şirin mi Şirin Tasarımı Sızdırıldı

Renault'nun 6 Kasım'da tanıtacağı yeni Twingo modelinin fotoğrafları sızdırıldı. Görseller, aracın tasarımını bizlere gösteriyor.

Yeni Renault Twingo'nun Şirin mi Şirin Tasarımı Sızdırıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de en çok otomobil satan markalardan biri konumunda bulunan Renault, yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. Şirket, 6 kasım günü de yepyeni bir otomobiliyle karşımıza çıkacak. Bu araç, yeni Twingo olarak gelecek.

Yeni Renault Twingo’nun tanıtılmasına çok kısa bir süre kalmışken bugün beklenmedik bir gelişme yaşandı. Otomobilin **resmî tasarımı **Auto Express tarafından sızdırıldı. Paylaşılan casus görseller, otomobilde bizleri nasıl bir tasarımın beklediği konusunda bir fikir edinmemizi sağlıyor.

Yeni Renault Twingo böyle gözükecek

twi

Görsellere baktığımızda şimdiye kadar çıkan sızıntıların doğru olduğunu anlayabiliyoruz. Yeni Twingo, şirin bir tasarımla karşımıza çıkacak. Aracın, 2 yıl önce tanıtılan konsept versiyonunun görünümünü yansıttığını söyleyebiliriz. Renault, direkt o model üzerinden yola çıkarak yeni Twingo’yu tasarlamış.

twi2

Yeni Twingo, 1990’lı yılların ikonik kurbağa gözlü tasarımlı Twingo’sunu selamı çakıyor. Ön taraftaki farlarda yine benzer kurbağa gözünü görüyoruz. Tüm bunlar, modern detaylarla birleştirilmiş. Kendine özgü LED farları, önden âdeta dilini çıkarmış çizgi film karakteri gibi görünen tasarım, ön alt tarafta küçük bir ızgara gibi detaylar var. Arkada ise büyük kapsül benzeri bir pencere görüyoruz. twi3 İç mekândan da görüntüler var. Görsele baktığımızda konseptle birebir örtüşen bir tasarım yer alacağını görüyoruz. Ortada büyük bir bilgi eğlence ekranı, dijital gösterge paneli, klasik Twingo’ya gönderme olan büyük dörtlü lamba düğmesi dikkat çeken kısımlardan. İç mekânda büyük ihtimalle plastik ağırlıklı bir malzeme göreceğiz.

Renaılt 4 ve 5 ile aynı platformda geliştirilen yeni Twingo hakkında bildiklerimiz bu kadar. Araç, 6 Kasım günü resmî olarak tanıtıldığında fiyatları ve özellikleri gibi tüm detaylarını öğrenebileceğiz.

