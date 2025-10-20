Tümü Webekno
Yapay zeka destekli yeni Siri, bazı Apple çalışanlarını endişelendiriyor

iOS 26.4 ile gelecek yeni Siri, Apple yazılım mühendisleri arasında güvenlik ve performans endişelerine yol açtı. Geliştiriciler, sistemin hâlâ güven vermediğini savunuyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple, iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte Siri’yi baştan aşağı yeniliyor. Yeni Siri, üretken yapay zekâ tabanlı olacak ve çok daha karmaşık komutlara yanıt verebilecek. Ancak şirket içinden gelen bilgiler, bu sistemin henüz tam anlamıyla hazır olmadığı yönünde.

Apple’ın bazı yazılım mühendisleri, MacRumors’a konuşarak yeni Siri’nin hâlâ sık sık hata verdiğini ve Apple’ın iç testlerini geçemediğini belirtti. Ayrıca, sistemin kullanıcı verileriyle nasıl çalıştığı konusunda belirsizliklerin sürdüğü de vurgulandı.

Bu duruma rağmen Apple, yeni Siri’yi yıl sonuna kadar ABD’deki kullanıcılarla buluşturmak istiyor. İlk olarak iOS 26.4 ile birlikte sınırlı bölgelerde sunulacak ve zamanla genişletilecek.

Geçmişte Siri’nin sınırlı yetenekleri eleştiri konusu olmuştu. Apple, bu yeni hamleyle yarışta öne geçmeyi hedefliyor. Ancak içerdeki bu endişeler, yeni Siri’nin beklentileri karşılayıp karşılayamayacağına dair soru işaretleri yaratıyor.

