Qualcomm, bu yıl çıkardığı Snapdragon 888 işlemcisi ile oldukça iyi işler başarmış ve amiral gemisi cihazların vazgeçilmezi olmuştu. Snapdragon 888 Plus ise bu bayrağı devralmaya geliyor gibi görünüyor.

Qualcomm, şu anda dünyada akıllı telefon işlemcileri üretiminde dünyada lider konumunda. Özellikle bu yıl çıkan amiral gemisi cihazlarda kullanılan Snapdragon 888'in performansı herkesi etkilemişti. Snapdragon 888, Samsung S21 Ultra’nın ABD modelinde, OnePlus 9 Pro ve Asus ROG 5 Pro gibi cihazlarda kullanılmıştı.

Öte yandan şirket, bu yıl içinde ikinci bir modelin daha çıkış yapacağını açıklamıştı. Görünen o ki bu işlemci Snapdragon 888 Plus olarak adlandırılacak. Geekbench skorları ortaya çıkan işlemcinin sunduğu performans oldukça etkileyici görünüyor.

İşte Geekbench skorları:

Testlerde görüldüğü üzere Snapdragon 888, çoklu çekirdek testlerinde 3.704 puan alarak iPhone 12’nin 3.859 puanlık sonucuna yaklaşmış gibi duruyor. Ancak Snapdragon 888 Plus, bu yıl Snapdragon 888 ile çıkış yapmış olan cihazlara fark atmış durumda. Detaylı incelemek isterseniz de sonuçlara buradan göz atabilirsiniz.

Çoklu çekirdek testlerinin karşılaştırması:

iPhone 12: 8.859

8.859 Snapdragon 888 Plus: 3.704

3.704 OnePlus 9 Pro (Snapdragon 888) : 3.603

(Snapdragon 888) 3.603 Asus ROG 5 Pro (Snapdragon 888): 3.679

Listede de görüldüğünü üzere Snapdragon 888 Plus, geçtiğimiz dönemlerde tanıtılan ve gücünü mevcut Snapdragon 888 yongasından alan akıllı telefonları geride bırakmış durumda. Ancak burada tek etkenin yonga olmadığını ve bu testlerin sentetik olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Qualcomm, genelde yılın başında yeni işlemcilerini satışa sunar ve yılın ikinci yarısında aynı işlemcinin gelişmiş bir modelini daha tanıtır. Bu yıl da aynı beklentiye giren kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmayan şirket, gelişmiş modeli ile etkileyici işler başaracak gibi görünüyor.

Şu anda hangi cihazların yeni yongayı kullanacağı bilinmese de önceki yıllarda olduğu gibi yılın ikinci yarısından sonra çıkış yapacak amiral gemisi cihazlarda muhtemelen bu yongayı göreceğimizi söyleyebiliriz.