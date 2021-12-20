Spider-Man: No Way Home yeni çıkmış olmasına rağmen şimdiden gelecek film hakkında konuşmalar başladı. Marvel’ın başkanı, yeni filmin senaryosunun yönünü belirlemek için görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Spider-Man: No Way Home 17 Aralık’ta dünyanın birçok yerinde beyaz perdeye çıkarak şimdiden devasa bir başarı elde etti. Bunun en büyük nedenlerinden biri şüphesiz ki filmde şu ana kadar gördüğümüz üç Peter Parker’ın da (Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland) yer alacağı iddiasıydı.

Bu iddianın doğru olup olmadığını filme giderek görebilir, ya da editörlerimizden Erkan Ceylan’ın yazdığı incelemeyi okuyarak öğrenebilirsiniz. Biz asıl haberimize dönelim: Marvel’ın başındaki isimden gelen bir açıklamaya göre bu büyük filmin yeni çıkmış olmasına rağmen, şimdiden, Spider-Man’in sonraki duraklarına dair planlar yapılıyor.

"Ağın atılacağı yeni noktayı konuşuyoruz"

Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, yakın zamanda yaptığı açıklamalarda Disney ve Sony’nin şimdiden devam filmleri için fikir alışverişinde bulunduğunu duyurdu. Kendisinin ve eski Sony yöneticisi Amy Pascal’ın da bu görüşmelere dahil olduğunu belirten Feige, hayranlara ‘Spider-Man: Far From Home’ filminde olduğu gibi bir ayrılık kaygısına kapılmalarına gerek olmadığının sözünü verdi. Zira filmin çıktığı dönemde gelecek filmleri finanse etmek konusunda Disney ve Sony arasında anlaşmazlıklar yaşanmıştı.

Amy Pascal, daha önceki açıklamalarında Tom Holland’lı Spider-Man filmlerine veda etme zamanının geldiği iddialarını yalanlayarak ünlü oyuncuyla daha çok işleri olduğunu söylemişti. Yakın zamanda tekrar bu konu hakkında konuşan Pascal, “Yeni yaptığımız filmin sonunda Spider-Man oldukça mühim bir hamle yapmak üzere bir karar veriyor. Bu fedakarlık, bize gelecek film hakkında bayağı ipucu veriyor.” ifadelerini kullanarak yeni filmin yolda olduğunu şimdiden duyurmuş oldu.