Senaryo açısından biraz yetersiz görülse de Andrew Garfield'ın harika oyunculuğu sayesinde Sony'nin The Amazing Spider-Man'i de hayranlar arasında kendisine özel bir yer bulmayı başarmıştı. İkinci filminin ardından iptal edilen serinin yönetmeni, eğer seri iptal edilmeseydi Garfield'ın Spider-Man'i için nelerin planlandığını ve bizi nelerin beklediğini açıkladı.

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) Tom Holland’lı Spider-Man serisinden önce hepinizin de bildiği üzere ikonik karakter olarak Andrew Garfield’ı izlediğimiz The Amazing Spider-Man serisi vardı. Peter Parker’ın Sam Raimi’nin üçlemesinde bahsedilmeyen ebeveynlerinin hikayesini gördüğümüz bu seri senaryo bakımından oldukça zayıf kalmış ve pek sevilmemiş olsa da Garfield’ın Peter Parker’ı pek çok hayranın favorisi olmayı başarmıştı.

Ancak Garfield’ın Spider-Man'i çok sevilmiş olsa bile bu, seriyi kurtarmaya yeterli olmadı. 2014 yılında çıkan The Amazing Spider-Man 2’nin ardından, serinin planlanan 3. filmini asla göremedik. 2016 yılında çıkan Captain America: Civil War ileyse yeni Spider-Man Tom Holland ile tanışmış olduk. Ancak aslında Sony’nin, The Amazing Spider-Man için oldukça büyük hayalleri vardı.

Sony, kendi Spider-Man evrenini planlıyordu

2012 yılında vizyona giren ve gişe rekorları kıran Marvel’ın The Avengers’ının ardından Sony, odağında The Amazing Spider-Man 2 olan birbirine bağlı filmlerden oluşan kendi Spider-Man evrenini oluşturmak için planlar yaptı. Buna göre The Amazing Spider-Man 3, 10 Haziran 2016’da ve The Amazing Spider-Man 4 de 4 Mayıs 2018’de vizyona girecekti. Venom ve The Sinister Six serileri de planlanmıştı ve the Gentelman karakterinin de evrene dahil olarak Spider-Man'in düşmanlarını bir araya getiren kişi olması hedefleniyordu.

Bu hususta Felicity Jones’un hayat verdiği Gelicia Hardy yani Black Cat de The Amazing Spider-Man 2 ile birlikte evrene dahil edilmişti. Silinen bir sahnede ise Chris Cooper tarafından canlandırılan, genetik bir hastalık sebebiyle ölmüş gibi gösterilen Norman Osborn’un Green Goblin olarak geri döneceğine işaret edilmiş; bir diğer silinen sahne ise Peter’ın serinin başında öldüğü gösterilen bilim insanı babası Richard Parker’ın bir şekilde geri döndüğü gösterilmişti.

Bu iki önemli karakterin The Amazing Spider-Man 3 ile seriye dahil olarak hikayede büyük bir rol oynaması planlanıyordu. Hatta seride Gwen Stacey’nin babası George Stacey’e kayat veren Dennis Leary’ye göre üçüncü film, ölen karakterlerin dirilmesi ile alakalı olacaktı. 2017'de Sony’nin Marvel Studios ile yeniden başlatılmasının ardından yönetmen Marc Webb, üçüncü The Amazing Spider-Man filminin, Cooper’ın Green Goblin’inin de dahil olduğunu Sinister Six spin-offu ile çakışacağını kaydetmişti.

Bu planlara dair o zaman Den of Geek’e konuşan Webb, Goblin için “Kafasını donduracaktık ve sonra hayata geri getirilecekti” şeklinde konuşmuştu. The Amazing Spider-Man 2’de Harry Osborn’u canlandıran Dane Dehaan’ın Green Goblin’inin ardından yeni filmde ana kötü olarak Harry’nin babası Norman Osborn’u izleyeceğimizi belirten Webb, "The Sinister Six’i yönetecekti. Aslında Vulture hakkında bile biraz konuşmuştuk” diye de sözlerine eklemişti.

Bu planlardan bazıları nihayetinde MCU'da gerçekleşti. 2017 yılında çıkan Spider-Man: Homecoming ile birlikte Michael Keaton’ın canlandırdığı Vulture karakterini ve yeni çıkan Spider-Man: No Way Home ile de diğer kötülere liderlik eden Willem Dafoe’lu bir Green Goblin izledik. Şu an etrafta dolaşan bazı söylentiler olsa da ne Garfield’ın ne de Holland’ın Spider-Man'i için gelecekte bizi nelerin beklediğini bilemiyoruz. Bekleyip bir dönemin çocukluğunu tanımlayan bu ikonik karakterin hikayesinin ne şekilde gelişeceğini hep birlikte göreceğiz.