Efsane bilim kurgu serisi Star Trek, yıllar sonra sinemalara geri dönüyor. Yeni film hakkında ilk detaylar belli oldu.

İlk olarak 1966 yılında hayatımıza giren Star Trek, dünyanın en popüler bilim kurgu serilerinden biri olmayı başarmıştı. Yıllar içinde seriden birçok diziyi ve filmi görmüştük. Yepyeni bir Star Trek filmi geleceği de bir süredir konuşuluyordu.

Şimdi ise beklenen haber geldi. Yeni Star Trek filmi, ABD’de gerçekleştirilen CinemaCon etkinliğinde resmen doğrulandı. Film hakkında bazı detaylar da paylaşıldı.

2009’daki filmin öncesinde geçecek

Star Trek (2009)

Paramount Pictures, filmin yapımcı şirketi olacak. Yönetmen koltuğunda ise Toby Haynes’i göreceğiz. Haynes Star Wars dizisi Andor’da ve çok sevilen bilim kurgu dizisi Black Mirror’da yönetmenlik yapmıştı. Yapımın senaryosunu ise LEGO Batman Filmi, Aşk ve Gurur ve Zombiler filmlerinin yazarı Seth Gragame-Smith kaleme alacak.

Yeni Star Trek filminin ismi ve çıkış tarihi belli değil. Konusu hakkında da çok fazla bilgi yok. Ancak gelen bilgiler, 2009’da çıkan J.J. Abrams imzalı filmin öncesinde geçeceğini gösteriyor. O filmin onlarca yıl öncesinde geçen bir “başlangıç hikâyesi” olacağı da iddialar arasında. Yani dördüncü filmden ziyade bir başlangıç filmi olarak göreceğiz. Eğer bu iddialar gerçekse 2001-2005 yılları arasında yayımlanan Star Prek: Enterprise dizisinin sonrasında geçecek.

Filmin prodüksiyonu bu yılın sonlarına doğru başlayacak. Oyuncu kadrosu henüz belirlenmedi. Ancak eskileri anlatacağı için 2009’daki Star Trek’teki oyuncuları görmemiz pek olası değil. Daha fazla bilgi geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.