Star Wars: The Acolyte Dizisinden İlk Fragman Paylaşıldı

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Star Wars: The Acolyte Dizisinden İlk Fragman Paylaşıldı
Star Wars hayranlarını yeniden ekran başına kilitleyecek Star Wars: The Acolyte dizisinden ilk fragman paylaşıldı. Dizi, yaz aylarında Disney+ aboneleriyle buluşacak.

Star Wars, sinema dünyasında her zaman ayrı yeri olan bir seri olmuştur ki Disney+ ile birlikte seri, filmlerin ötesine geçerek karakterlerin hikayelerine odaklanan dizilerle de genişleme fırsatı yakalamıştı. Nihayet Star Wars evreninin en yeni yapımı olarak karşımıza çıkacak Star Wars: The Acolyte'ten ilk fragman da paylaşıldı.

Star Wars: The Acolyte fragmanı

Star Wars: The Acolyte oyuncuları

  • Amandla Stenberg
  • Lee Jung-jae
  • Manny Jacinto
  • Rebecca Henderson
  • Carrie-Anne Moss
  • Joonas Suotamo
  • Charlie Barnett
  • Dean-Charles Chapman
  • Jodie Turner-Smith
  • Margarita Levieva
  • Dafne Keen

Star Wars: The Acolyte konusu

The Acolyte, Yüksek Cumhuriyet Devri'nin son günlerinde karanlık tarafın yeniden ortaya çıkışına odaklanacak.

Star Wars: The Acolyte yayın tarihi

Star Wars: The Acolyte, 5 Haziran 2024 tarihinde Disney+ aboneleriyle buluşacak.

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