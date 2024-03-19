Star Wars hayranlarını yeniden ekran başına kilitleyecek Star Wars: The Acolyte dizisinden ilk fragman paylaşıldı. Dizi, yaz aylarında Disney+ aboneleriyle buluşacak.

Star Wars, sinema dünyasında her zaman ayrı yeri olan bir seri olmuştur ki Disney+ ile birlikte seri, filmlerin ötesine geçerek karakterlerin hikayelerine odaklanan dizilerle de genişleme fırsatı yakalamıştı. Nihayet Star Wars evreninin en yeni yapımı olarak karşımıza çıkacak Star Wars: The Acolyte'ten ilk fragman da paylaşıldı.

Star Wars: The Acolyte fragmanı

Star Wars: The Acolyte oyuncuları

Amandla Stenberg

Lee Jung-jae

Manny Jacinto

Rebecca Henderson

Carrie-Anne Moss

Joonas Suotamo

Charlie Barnett

Dean-Charles Chapman

Jodie Turner-Smith

Margarita Levieva

Dafne Keen

Star Wars: The Acolyte konusu

The Acolyte, Yüksek Cumhuriyet Devri'nin son günlerinde karanlık tarafın yeniden ortaya çıkışına odaklanacak.

Star Wars: The Acolyte yayın tarihi

Star Wars: The Acolyte, 5 Haziran 2024 tarihinde Disney+ aboneleriyle buluşacak.