Star Wars, sinema dünyasında her zaman ayrı yeri olan bir seri olmuştur ki Disney+ ile birlikte seri, filmlerin ötesine geçerek karakterlerin hikayelerine odaklanan dizilerle de genişleme fırsatı yakalamıştı. Nihayet Star Wars evreninin en yeni yapımı olarak karşımıza çıkacak Star Wars: The Acolyte'ten ilk fragman da paylaşıldı.
Star Wars: The Acolyte fragmanı
Star Wars: The Acolyte oyuncuları
- Amandla Stenberg
- Lee Jung-jae
- Manny Jacinto
- Rebecca Henderson
- Carrie-Anne Moss
- Joonas Suotamo
- Charlie Barnett
- Dean-Charles Chapman
- Jodie Turner-Smith
- Margarita Levieva
- Dafne Keen
Star Wars: The Acolyte konusu
The Acolyte, Yüksek Cumhuriyet Devri'nin son günlerinde karanlık tarafın yeniden ortaya çıkışına odaklanacak.
Star Wars: The Acolyte yayın tarihi
Star Wars: The Acolyte, 5 Haziran 2024 tarihinde Disney+ aboneleriyle buluşacak.