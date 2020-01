Star Wars hayranları, Skywalker efsanesini konu alan serinin ardından şimdi de yepyeni bir Star Wars evreniyle karşılaşabilirler. Söylentilere göre 400 yıl öncesini konu alan yeni bir Star Wars serisi şu anda gelişim sürecinde ve bu proje, Marvel Sinematik Evreni ile büyük benzerlikler taşıyor.

Bildiğiniz üzere Skywalker efsanesinin son filmi Star Wars: The Rise of Skywalker, geçtiğimiz günlerde vizyona girerek bir çağı kapattı. Star Wars serisine şimdi ne olacağı ise merak konusu hâline gelmiş durumda. The Last Jedi’ın yazar ve yönetmen koltuğunda oturan Rian Johnson, bir üçlemeye daha imza atmak istediğini belirtmişti. Game of Thrones yapımcıları David Benioff ve D.B. Weiss ise başka bir üçleme üzerinde çalışmayı planlamadıklarını söylemişlerdi. İkilinin hâlihazırda planladığı yeni Star Wars hikâyesi, seriyi bambaşka bir yolda ilerletebilir.

Star Wars filmlerine dair yaptığı tahminlerle hayranların güvenini kazanan Making Star Wars, yeni Star Wars serisinin “The High Republic Era” olarak adlandırılan bir dönemde geçeceğini belirtiyor. Söylentilere göre yeni seri Skywalker efsanesini konu alan Star Wars serisinden 400 yıl öncesinde geçiyor fakat planlanan bu yeni serinin üçleme olmayacağı düşünülüyor.

Yeni Star Wars serisinin tıpkı Marvel Sinematik Evreni'nde olduğu gibi birbiriyle bağlantılı filmler üzerine kurulacağı öngörülüyor:

Making Star Wars, bahsi geçen evrenin "Project Luminous" adında gizli bir projeyle hayat bulacağını belirtiyor. Project Lumious, Star Wars çizgi romanlarının yazarları Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel Jose Older, Cavan Scott ve Charles Soule gibi isimleri bir arada buluşturuyor. Yeni Star Wars serisinin; çizgi romanlar, kitaplar ve video oyunları gibi birçok kaynaktan yararlanılarak oluşturulması planlanıyor.

Bu yeni serinin konusunun ne olacağı ise merak konusu. Project Luminous hakkında ortaya atılan iddialara göre yeni seride bir grup Jedi, o zamanlarda galaksinin bilinmeyen köşelerine yolculuğa çıkacak ve bu yolculuklarında karşılaştıkları düşmanların yanı sıra eski Sith tanrılarıyla da yüz yüze gelecek. Konu alınan Jedi’ların her biri farklı güçlere ve yeteneklere sahip olacak. Buna ek olarak bazı Jedi olmayan karakterlerin de yeni seride kendine yer bulacağı öne sürülüyor. Yeni Star Wars serisine olan bu yaklaşımın da Marvel evrenindeki Yenilmezler serisine benzer olacağı söylenebilir.

Elbette bu bilgilerin hepsi yalnızca bir söylentiden ibaret ve Lucasfilm’den gelen açıklamalar bir sonraki projelerinin ne yönde olacağının kesin olmadığına işaret ediyor fakat Lucasfilm tarafından gelen başka bir açıklamada da yeni bir Star Wars filminin gelişim sürecinde olduğunun sinyalleri verilmişti. Lucasfilm’in planları henüz netlik kazanmış değil ve Star Wars serisinin kaderi, zamanla gözler önüne serilecek. Yeni bir Star Wars serisine dair atılan iddialar hakkında sizin düşünceleriniz neler?