Son dönemde kazandığı yeni özellikler sayesinde kullanıcılara hiç olmadığı kadar iyi bir navigasyon deneyimi sunan Google Haritalar, bu kez oldukça eğlenceli bir özellikle karşımızda. Artık gezegenler arasında her geçiş yaptığınızda Star Wars’taki gibi ‘hiperuzay’ animasyonu göreceksiniz.

ABD’li teknoloji devi Google’ın en sevilen hizmetlerinden biri olan Google Haritalar, neredeyse her kullanıcının akıllı telefonunda kendine yer buluyor. Diğer harita uygulamalarına kıyasla sadece üstün bir navigasyon deneyimi sunmayan platform, aynı zamanda bir restoranın en iyi yemeklerini dahi görüntülemenize imkan sağlıyor.

Tartışmasız birçok rakibinin önünde olan Google Haritalar, bu kez tamamen işlevsiz olmasına rağmen oldukça eğlenceli bir özellikle karşımıza çıktı. Bir Reddit kullanıcısı tarafından keşfedilen özellik, bilhassa Star Wars hayranlarının gönlünü fethedecekmiş gibi görünüyor.

Artık Google Haritalar’ın web arayüzünde gezegenler arasında her geçiş yaptığınızda Star Wars gibi bilim kurgu filmlerindeki uzay araçlarının ışık hızına atlaması gibi görünen bir “hiperuzay” animasyonu ile karşılaşacaksınız.

Denemek için web üzerinde Google Haritalar'ı açın ve sonra olabildiğince uzaklaştırın. Sağ altta, dünya seçeneğine dokunun ve ardından uydu görünümüne geçin. Biraz daha dışarı kaydırdığınızda ekranın sol tarafında farklı gezegenleri içeren bir menü görmelisiniz. Bunlardan birine dokunduğunuzda, söz konusu gezegene ‘hiperuzay’ animasyonu ile yolculuk yapacaksınız. Tabii bu animasyonunun herkese sunulmamış olabileceğini de söylemiş olalım. Yine de denemeye değer.

Bir Reddit kullanıcısı tarafından keşfedilen bu özelliğin uygulamaya ne zaman eklendiği belli değil; ancak şu sıralar vizyonda olan Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi, bu yeniliğin altında yatan sebep olabilir.