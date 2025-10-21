Yeni Tesla Roadster, Yılbaşından Önce Tanıtılacak

Tesla’nın uzun süredir beklenen yeni Roadster modeli, 2026 yılbaşı gelmeden önce tanıtılacak. Açıklama, baş tasarımcı Franz von Holzhausen’den geldi.

Tesla’nın yıllardır merakla beklenen ikinci nesil Roadster modeli nihayet sahneye çıkıyor. Baş tasarımcı Franz von Holzhausen, yeni Roadster’ın 2026 yılbaşı gelmeden önce tanıtılacağını duyurdu. Bu tarih, modelin ilk kez 2017’de açıklanmasının ardından verilen en net söz oldu.

Tanıtım etkinliğinde yalnızca aracın dış tasarımı değil, performans özellikleri de gösterilecek. Tesla, bu modeli “fizik kurallarının sınırlarını zorlayan” bir süper otomobil olarak konumlandırıyor.

Roadster’ın daha önce birçok kez ertelenmesi, beklentileri yükseltmişti. Özellikle 0’dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında çıkabileceği iddiası hâlâ gündemde.

Tesla’nın bu tanıtımla sadece teknoloji meraklılarını değil, süper otomobil tutkunlarını da hedeflediği açık. Tanıtımın ardından üretim ve teslimat planlarının da netleşmesi bekleniyor.