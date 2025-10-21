Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Yeni Tesla Roadster, Yılbaşından Önce Tanıtılacak

Tesla’nın uzun süredir beklenen yeni Roadster modeli, 2026 yılbaşı gelmeden önce tanıtılacak. Açıklama, baş tasarımcı Franz von Holzhausen’den geldi.

Yeni Tesla Roadster, Yılbaşından Önce Tanıtılacak
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Tesla’nın yıllardır merakla beklenen ikinci nesil Roadster modeli nihayet sahneye çıkıyor. Baş tasarımcı Franz von Holzhausen, yeni Roadster’ın 2026 yılbaşı gelmeden önce tanıtılacağını duyurdu. Bu tarih, modelin ilk kez 2017’de açıklanmasının ardından verilen en net söz oldu.

Tanıtım etkinliğinde yalnızca aracın dış tasarımı değil, performans özellikleri de gösterilecek. Tesla, bu modeli “fizik kurallarının sınırlarını zorlayan” bir süper otomobil olarak konumlandırıyor.

Roadster’ın daha önce birçok kez ertelenmesi, beklentileri yükseltmişti. Özellikle 0’dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında çıkabileceği iddiası hâlâ gündemde.

Tesla’nın bu tanıtımla sadece teknoloji meraklılarını değil, süper otomobil tutkunlarını da hedeflediği açık. Tanıtımın ardından üretim ve teslimat planlarının da netleşmesi bekleniyor.

Tesla

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim