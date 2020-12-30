Bilim İnsanları, SARS-CoV-2 VUI Üzerinde Bir Araştırma Yaptı

İngiltere'nin Birmingham şehrinde bulunan halk sağlığı laboratuvarında, SARS-CoV-2 VUI odaklı bir inceleme yapıldı. Yapılan incelemer sonucunda yeni varyant virüsün eskiye göre çok daha fazla viral yük taşıdığı ortaya çıktı. Bilim insanları, virüsün bu yüzden çok daha bulaşıcı olduğunu dile getirdi.

İngiltere’de ortaya çıkan ve daha sonrasında diğer ülkeleri alarma geçiren Covid-19 varyantı SARS-CoV-2 VUI virüsü üzerinde araştırmalar yapılmaya devam ediyor. İngiltere’nin Birmingham şehrinde bulunan bilim insanları, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiş oldukları yeni bir araştırmanın detaylarını paylaştı.

Yüzlerce kan örneği üzerinde başlatılan inceleme sonucunda virüsün viral yükünün SARS-CoV-2’den çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları, SARS-CoV-2 VUI virüsü bulaşan hastalarda virüs yükünün çok fazla olduğunu, virüsün bu yüzden çok daha bulaşıcı bir hale geldiğini açıkladı.

“Yeni varyantın nasıl daha hızlı bulaştığına dair aradığımız cevabı bulduk”

Birmingham'da bulunan halk sağlığı laboratuvarında SARS-CoV-2 VUI üzerine bir inceleme başlatıldı, 641 insandan kan numunesi toplandı. Yapılan incelemeler sonucunda yeni varyantın eski varyanta göre çok daha fazla viral yük taşıdığı ortaya çıktı.

Yeni varyanta maruz kalan kan örneklerinin %35’inde viral yük sayısı çok yüksek değerlerde görüldü. Bu yük sayısı, SARS-CoV-2 VUI virüsüne maruz kalmayan kesimin sadece %10’unda tespit edildi.

Araştırmayı yürüten isimlerden birisi olan Michael Kidd, sonuçların kesinleşmesi için daha fazla inceleme yapılması gerektiğini belirtirken, yeni varyantın nasıl bu kadar yüksek viral yüke sahip olduğunu hala çözemediklerini dile getirdi. Kidd, yapılan bu ön incelemeler sayesinde virüsün nasıl daha hızlı bulaştığına dair aradıkları cevabı bulduklarını dile getirdi.