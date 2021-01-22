Yeni Volkswagen Caddy'nin Türkiye Fiyatı Açıklandı

Ocak ayının son haftasında satışa sunulacak yeni nesil Volkswagen Caddy'nin Türkiye fiyatları belli oldu. 3 farklı donanım paketine sahip olacak Caddy'nin fiyatı, 224 bin TL'den başlayacak.

Alman otomobil devi Volkswagen’in ticari ürün gamındaki en değerli modeli Caddy, yenilenmiş versiyonuyla ocak ayının son haftasında satışa sunmaya hazırlanıyor. Volkswagen’in MBQ platformu üzerine kurulan ilk ticari araç olan Caddy, Impression, Life ve Style olmak üzere 3 farklı donanım paketiyle kullanıcıya sunulacak.

Beşinci neslin piyasa sürülmesine 1 haftadan daha az bir süre kalmışken, Volkswagen Caddy’nin fiyat listesi de açıklandı. 2.0 litrelik motoruyla ülkemize gelen aracın en düşük donanıma sahip fiyatı, 224 bin 900 TL olarak belirlendi.

Volkswagen Caddy, 2.0 litrelik motoruyla 120 beygir güce sahip

Yeni Volkswagen Caddy, bir önceki nesline göre %20 daha fazla güce sahip 2.0 litrelik motoru ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Araç, Volkswagen’in yeni model araçlarında kullanmaya başladığı Innovision Cockpit adlı dijital gösterge paneline ve ticari araçlarda pek sık görülmeyen otomatik bagaj kapağına sahip olacak.

120 beygirlik motoru ve 320Nm tork devrine sahip olacak Volkswagen Caddy, yakıt konusunda da ortalama 6,6 litrelik tüketimi ile dikkat çekiyor. Caddy, aynı zamanda genellikle binek araçlarda görmeye alışkın olduğumuz birçok güvenli sürüş önlemlerine sahip.

Volkswagen Caddy 2021 fiyatları