Yeni The Witcher Oyununda Yer Alması Gereken 5 Karakter

İlk sezonuyla adeta büyüleyen The Witcher dizisinde yer alan, bir sonraki The Witcher oyununda yer alması beklenen 5 karakteri sizler için derledik. Gelin bu karakterlere yakından bakalım.

Bildiğiniz gibi CD Projekt Red, The Witcher 3 oyunuyla kendi tarihinin en başarılı işlerinden birine imza atmıştı. Andrzej Sapkowski’nin aynı adlı romanından uyarlama olan oyun, Netflix yapımı The Witcher ile ününe ün katmıştı. Dizi o kadar sevildi ki ilk sezonu bitirenler, soluğu The Witcher 3’te aldı.

Bununla birlikte Netflix uyarlaması The Witcher, bir şeyi çok doğru yaparak hem roman hem de oyun tutkunlarını etkilemeyi başardı. Öyle ki diziyi izleyenler, dizide oyundan bir şeyler; oyunu oynayanlarsa oyunda diziden bir şeyler bulabildiler. Tabii ki hâl böyle olunca gözler The Witcher 4’e çevrildi. Biz de bu yazımızda dördüncü oyun gelirse yapımda kesinlikle rol alması gereken 5 karakteri sizler için bir araya getirdik.

5. Istredd:

Yennefer’ın Geralt’tan çok daha öncesine dayanan sevgilisi Istredd, Sapkowski’nin Kader Kılıcı isimli kitabındaki bir hikâyede Geralt’a meydan okumasıyla biliniyor. Bu noktada oyuncular, oyunda Kaer Morhen’e geri döndükleri sırada bir sahnede Istredd tarafından Yen’e yazılmış bir mektubu görebilirler.

Istredd, The Witcher boyunca önemli bir role sahip değildi ancak dizide rolü daha da önem kazandı. Kaer Morhen’de bulunan mektup, potansiyel bir aşk üçgenine işaret ediyor. Diziden de anlaşılabileceği üzere karakterin hikâyede bu denli önemli bir rolde olması, yeni oyunun hikâyesine de ilham olabilir.

4. The Selkiemore:

Teknik olarak Selkiemore bir canavar ancak bu listede yer alabilmesi için onu bir karakter olarak nitelendirmemiz gerekiyor. Bu canavar, henüz ne kitaplarda ne oyunlarda ne de dizide görüldü fakat buna rağmen Kraken benzeri bu yaratığın hikâyesinin Witcher’ın bütününe yayılacağı söyleniyor. Dizinin dördüncü bölümünde de vurgu yapılan bu canavarın, gelecekte hikâyeye nasıl yön vereceğini merakla bekliyoruz.

3. Stregobor:

Lars Mikkelsen’in hayat verdiği Kovirli büyücü Stregobor, ilk sezon boyunca farklı mekanlarda Geralt ile karşılaştı. Bir sahnedeyse hem alışveriş yapmak hem de ödülünü teslim almak amacıyla Blaviken’e giden Geralt, burada eski düşmanı Stregobor ile denk geliyor ve büyücü, bir konuda Geralt’ın yardımını istiyor. Bununla birlikte Büyücü Kardeşliği’nde de önemli bir rolü bulunan Stregobor, bir sonraki oyunda yer alabilecek başlıca karakterlerden bir tanesi.

2. Dara:

Dara, The Witcher’ın 1. sezonunda tanıtılmış olan henüz çok yeni bir karakter. Ailesinin Calanthe’nin emriyle öldürülmesinin dışında bu elf delikanlı hakkında çok az şey biliniyor ve hayatta kalan tek kişi olarak Cintra dışındaki ormanda yaşıyor. Seyirciler, Dara ile ilk kez Ciri aracılığıyla tanışmışlardı. Dara, başlangıçta Ciri’nin zehirli meyveleri yemesini önlemiş ve ikisi birlikte seyahat etmeye başlamışlardı. Her ne kadar oldukça az konuşsalar da ikili arasında yavaştan bir dostluk oluştuğunu gözlemlemiştik.

Ne yazık ki sezonun ilerleyen bölümlerinde Ciri ile Dara’nın araları bozulmuş ve yolları ayrılmıştı. Ciri’nin geçmişinin arka planına dayanan bu olaylar, gelecek oyunda bir yan görevin hikâyesinin temelini oluşturabilir. Belki de oyunda yabancılaşmış arkadaşları yeniden bir araya getirecek küçük bir yan görev olabilir.

1. Eithne:

Brokilon Ormanı’nda yaşayan Dryad Kraliçesi Eithne, The Witcher Battle Arena oyununda oynanabilir bir karakter olmasının yanı sıra diğer oyunlarda sadece birkaç sahnede göründü. Geçmişe kısa bir yolculuk yapacak olursa Morenn adında bir dryad, ilk Witcher oyununda Geralt ile kısa bir etkileşime bile girmişti.

Dryad’lar, hiçbir zaman oyunlarda gerçekten büyük bir role sahip olmadı. Bu noktada gelecek oyuna dryad’ları içerecek birkaç görevin etkilenmesi, oyuncular için de oldukça eğlenceli olabilir.

The Witcher’ın ilk sezonunda temelleri atılan ve büyüyecek olan daha birçok hikâye bulunuyor. CD Projekt Red, yakın zamanda yeni bir Witcher oyunu çıkarırsa geliştiricilerin diziden ilham alması oldukça muhtemel görünüyor. Nitekim çeşitli uyarlamalar birbirine ne kadar bağlı olursa seri de bir bütün olarak o kadar iyi görünecektir.