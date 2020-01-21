Zula’nın Gözlere Bir Yerden Tanıdık Gelen 20 Oyun Karakteri

Zula Oyun kendisi kadar karakterleri ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Hepimizin gözünün bir yerden ısırdığı, hepsi birbirinden farklı geçmişe sahip olan Zula ve Gladyo karakterlerini ve hikayelerini derledik.

Türkiye’nin yerli ve milli oyunu olarak piyasaya sürülen Zula, çıktığı günden bu yana hızlı büyümeye devam ediyor. Gerek haritaları gerek Zula karakterleri ile oyuncuların kalbine taht kurmayı çoktan başardı. Oyunun bu kadar başarılı olmasında karakterlerinin ve haritalarının payı çok fazla diyebiliriz. Anı yakalamayı çok iyi başaran Zula, dönemin popüler trendlerini yakalayarak oyuna ekliyor.

Buna bir örnek olarak Zula CaptainATX tarafından, Zula Oyun YouTube kanalında paylaşılan Çukur haritasını gösterebiliriz. Geçtiğimiz iki yılın en popüler dizilerinden biri olan Çukur’un mahallesi oyuna harita olarak eklendi. Bunun tanıtımı da dizide ve çeşitli sosyal medya platformlarında yapıldı. Biz ise bu içeriğimizde göze bir yerden tanıdık gelen Zula karakterlerini inceleyeceğiz.

Gözümüzün hep bir yerlerden ısırdığı Zula oyun karakterleri:

Zula:

Demir Erez,

Eşref Dayı,

Azad Kara,

Cengiz Kaya,

Şahin Kılıç,

Recep Arslan,

Şamil Dudayev,

Shahram Shams,

Yunus Şanlı,

Zeynep Yılmaz.

Cumali Koçovalı

Azer Kurtuluş

Gladyo:

Alonso Vargas,

Pablo Aka "El Patron",

David King, Pierre Julliard,

Elena Terenjeva,

Rosa Battaglia,

Trevor Edward Moore,

Larry Silverstein,

Robber O'Bannon.

Demir Erez:

Oyundaki tüm karakterler gibi Demir Erez’in de kendi hikayesi var. Zula Demir Erez karakteri, Kara Harp Okulu’nu başarıyla bitirdikten sonra Bordo Bereliler’e katıldı. Oyundaki hikayesinde dürüst, çalışkan ve mert olmasıyla ön plana çıkan Demir Erez, bir operasyon sırasında devlet içerisinde farklı bir yapılanma keşfetti. Bundan sonraki hayatını da bu yapılanmayı temizlemek için harcıyor.

Eşref Dayı:

Zula’da oyundaki karakterler birbiriyle bağlantılı. Bu bağlantılardan biri de Demir Erez ve Eşref Dayı arasında var. Eşref Dayı, Demir’in gizemli akıl hocası olarak biliniyor. Karakterin geçmişi hakkındaki bilgiler gizemini koruyor. Sadece İzmir Ödemişli olduğu ve Çakırcalı Mehmet Efe’nin soyundan geldiği biliniyor. Eşref Dayı’nın geçmişini sadece Demir Erez biliyor. Size bir yerden tanıdık geldi mi?

Not: Zula Pepsi kampanyası ile oyunculara ZA dağıtmaya devam ediyor. Pepsi Max kapaklarının altında yer alan kodu, hesaplarında giren oyuncular farklı miktarlarda ZA içeren Pepsi Kasaları hediye alıyorlar. Bu kasarlardan da şansa bağlı olarak belli miktarda Zula ZA çıkıyor. 2018 yılında sona eren kampanya 1 buçuk yılı aşkın süredir tam gaz devam ediyor.

Azad Kara:

Hayata gözlerini Diyarbakır’da açan Azad Kara, bir süre aile mesleği olan bakırcılığa devam etti ve sonra askere katıldı. Askerde kendisinin komutanlığını yapan Demir Erez’in bir gün saldırıya uğradığını öğrenince İstanbul’a komutanın yanına döndü ve Zula birliğine katıldı. Şimdi komutanı ve diğer karakterler ile beraber düşmanlara karşı mücadelesine devam ediyor.

Cengiz Kaya:

Demir karakteri için tüm Zula birliğinin başı diyebiliriz. Cengiz Kaya da yolu Demir ile kesişenlerden biri. Konya’da yanında görev aldığı kabadayının oğlu Gladyo ile anlaşarak babasını öldürttü. Bu saldırıdan yaralı olarak kurtulan Cengiz Kaya, hem kabadayının oğlundan hem de Gladyo’dan intikam almak için yeni bir maceraya başladı. Şimdi Demir’in yanında onlara karşı savaşıyor.

Not: Zula’nın merakla beklenen mobil sürümü Zula Mobile, Android ve iPhone (iOS) için bir süre önce çıktı. Şimdiden Google Play Store’da 100 binden fazla indirilen Zula Mobile, oyuncular tarafından da başarılı bulundu. Siz de hemen Zula Mobile oynamak isterseniz aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

Zula Mobile indir:

Şahin Kılıç:

Şahin Kılıç karakterinin gözünüze bir yerden tanıdık geldiğine eminiz. Karakterin kendisi de Ankara’da yıllarca Terörle Mücadele biriminde görev almış. Ankara’da bir efsane olarak görülen Şahin Kılıç, büyük bir kumpasın ortasında kaldı. Terör örgütü Şahin’in bir arkadaşını öldürdü ve suçu da Şahin Kılıç’a attı. Cezaevi yolunda tam infaz edilecekken Demir geldi ve onu kurtardı. Daha sonra da Zula birliğine katıldı.

Recep Arslan:

Adana doğumlu olan Recep Arslan, askerlik görevini komando olarak tamamladıktan sonra Jandarma Özel Harekat birimine katıldı. Bir görev sırasında kendi arkadaşları tarafından içeriden sızdırılan bir bilgi nedeniyle pusuya düşürüldü ve ağır yaralandı. İyileştikten sonra da bu bilgiyi sızdıranları bulmak için yemin etti. Yurt içi ve yurt dışı birçok göreve katılan Recep Arslan çok başarılı bir asker.

Şamil Dudayev:

Zula’nın Çeçenistan kökenli Şamil Dudayev, kendi ülkesinden başlayarak Türkiye’ye kadar izini sürdüğü Gladyo’yu çökertmek için İstanbul’a geldi. Burada daha önce bir görev sırasında tanıştığı Demir’i bulan Şamil, tüm hayatını geride bıraktı. Bu andan itibaren artık Zula ile beraber Gladyo’yu susturmak için mücadele etmeye başladı.

Not: Zula, ETİ ile beraber bir dönem çok sevilen bir kampanyaya imza atmıştı. Zula Maximus kampanyası dahilinde, ETİ Maximus ürünlerinin ambalajlarının içerisinde yer alan Zula şifresi yer aldı. Bu şifreyi giren oyunculara 10.000’e kadar Zula Altını ve %50 Hızlı Canlanma ürünü hediye edildi.

Shahram Shams:

Zula’ya ilk defa eklendiği zaman Shahram Shams kimdir sorusu akıllara gelmişti. Shahram hakkında Tahranlı olması dışında çok fazla bilgi bulunmuyor. Sokaklarda büyümesine rağmen zekası ve karakteri ile tüm işlerinde başarılı olmayı başardı. Ortadoğu’daki bir Gladyo merkezine yaptıkları baskın sırasında tüm arkadaşlarını kaybetti ve kendisi de ağır yaralandı. Aynı yere baskın yapan Zula tarafından kurtarıldı.

Not: Zula’da kural ihlali yaptığınız zaman Zula susturulma cezası alıyorsunuz. Her ihlal için farklı sürede susturulma cezası veriliyor. Örneğin ailevi değerlere hakaret için 3 gün Zula susturulma cezası verilirken, birden fazla aynı kategoride ceza alırsanız 6. ihlalde süresiz olarak susturma cezası veriliyor. Bu nedenle kurallara uyduğunuzdan emin olmalısınız. Zula hile cezası ise süresiz uzaklaştırma.

Yunus Şanlı:

Tarzıyla Arka Sokaklar karakteri Mesut Komiser’e çok benzeyen Yunus Şanlı, askerliğini komando olarak yaptı. Askerliğini tamamladıktan sonra Trabzon’a geri döndü ve balıkçılığa başladı. Bir gün teknesi baskına uğradı. Bu saldırıda tüm arkadaşlarını ve kardeşini kaybetti. Bu saldırının peşine düşen Yunus Şanlı’nın yolu bir gün askerde tanıştığı komutanı Recep Arslan ile kesişti.

Zeynep Yılmaz:

Zula evreninde Ankara’nın efsane polislerinden Akın Yılmaz’ın tek çocuğu. Polis Akademesine girdiği dönem babasının ölümü ile sarsılan Zeynep, uzun zaman babasının katilini Şahin Kılıç zannetti. Babasının katilinin gerçekte Gladyo olduğunu öğrendikten sonra onları bitirmek için hayatını adadı. Zeynep’i Şahin Kılıç özel olarak eğitti ve yetiştirdi. Bu sayede Polis Akademisi’nden birincilikle mezun oldu.

Cumali Koçovalı:

Çukur dizisinden de yakından tanıdığımız Cumali karakteri, dizideki gibi cesur, raconu ve kabadayılık adabını iyi bilen bir karakter olarak Zula'daki yerini aldı. Mahalle onun için her şey demek ve mahallesini korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Cumali'nin, Zula Çukur haritasındaki ezeli düşmanı ise dizinden de tanıdığımız Azer Kurtuluş.

Azer Kurtuluş:

Dizideki hikayede de geçen ve kardeşlerinin Çukur tarafından öldürüldüğünü düşünen Azer, mahalleyi yok etmek için çalışıyor. Çukur'a yönelik saldırılarında sık sık Cumali Koçovali ile karşı karşıya gelecekler. Azer Kurtuluş'un öne çıkan özellikleri ise yakın dövüşe olan merakı ve gözü kara olması. Ayrıca ailesine de çok düşkün.

Alonso Vargas:

Zula birliğinin karakterleri sonra erdi. Şimdi de baş düşmanımız Gladyo’nun karakterlerine bakalım. İlk olarak Alonso Vargas ile başlıyoruz. Amerika Texaslı olan Alonso, motor tutkusuyla bilinen ve lakabı da motorcu olan bir gençti. Bir gün karıştığı bir suç nedeniyle başı derde girdi ve ülke dışına kaçmak zorunda kaldı. Gladyo da bu tarz gençleri aradığı için hemen Alonso ile iletişime geçti.

Pablo Aka “El Patron”:

Kolombiya’da doğan Pablo Aka, daha çocuk yaştayken suçlara karışmaya başladı ve başı dertten kurtulmadı. Büyüdükçe daha da acımasız olan Pablo, bu sayede en azılı suç kartellerinden biri oldu ve El Patron lakabını aldı. Yaptığı iş nedeniyle CIA gibi önemli teşkilatlarla ters düşen El Patron, bir gün kendisine yapılacak bir operasyondan haberdar oldu ve yurt dışına kaçtı.

David King:

Gladyo’nun bir başka Amerikalı üyesi David King. Aslında oldukça zeki olan ve yaptığı icatlarla dünya çapında tanınan David, bir gün bir icadının kitle imha silahına dönüştürüleceğini öğrenince ülkeden kaçtı. Yolu bir süre sonra Gladyo ile kesişen David, kaçtığı şeyden kurtulamadı ve azılı bir terörist grubun üyesi oldu.

Pierre Julliard:

Paris doğumlu olan Pierre, lise eğitim hayatından sonra yeni bir macera aramak için orduya katıldı. Asıl amacı macera yaşamaktı ama umduğunu orduda bulamadı. Ordudan ayrılarak artık paralı asker olarak çalışmaya başladı. Sudan’daki bir görevi sırasında Gladyo tarafından ele geçirildi ama öldürülmedi. Bunun yerine Ivan onu terör örgütüne davet etti. Pierre için aslında bir psikopat diyebiliriz.

Elena Terenjeva:

Litvanya doğumlu olan Elena aslında çok iyi bir jimnastikçi. Bu yeteneği sayesinde daha çocuk yaşta madalyalar ve ödüller kazanmayı başardı. Bosna Hersek’teki bir gösteri sırasında uğradıkları saldırıda anne ve babasını kaybetti. Bu andan itibaren sokaklarda yaşamaya başlayan Elena daha da vahşileşlemeye ve değişmeye başladı. Yolu da bir gün Gladyo ile kesişince hayatı değişti.

Rosa Battaglia:

Zula ve Gladyo karakterleri arasında hakkında en az bilgi bulunan karakter Rosa Battaglia. Kendisinin İtalya’nın Roma şehrinde doğduğu dışında en ufak bir bilgi bulunmuyor. Yani geçmişi bir sır gibi saklanıyor. Buna rağmen Gladyo’nun en dikkat çeken ve başarılı karakterlerinden biri diyebiliriz.

Ivan Vasilyev:

Ailesini çok küçük yaşta bir kazada kaybeden Ivan, çocuk yaşta kömür madeninde çalıştıktan sonra orduya katıldı. Taktiksel zekası ve üstün fizik özellikleri sayesinde çok az kişinin tamamlayabildiği Spetsnaz GRU eğitimlerini tamamlamayı başardı. Daha sonrasında Rusya’nın değişen siyasi politikasından sonra Ivan sistemin dışında kaldı ve bu andan sonra yolu Gladyo ile kesişti.

Trevor Edward Moore:

İngiltere doğumlu olan Trevor’un çocukluğu da Liverpool’un arka sokaklarında geçmiş. Silahlara ve özellikle keskin nişancı tüfeklerine olan ilgisi nedeniyle bir sonra sonra orduya katılmış. Ordusu tarafından Afganistan’a gönderilen Trevord burada çok değişti ve terör grupları için paralı asker olarak çalışmaya başladı. Bu ortaya çıkınca da ordudan atıldı ve yolu bir süre sonra Gladyo ile kesişti.

Larry Silverstein:

İsrail doğumlu olan Larry, çocukluğunda oldukça parlak bir öğrenciydi. Amerika’da Harvard Üniversitesi’ne burslu olarak kabul edilmeyi bile başarmıştı. Uluslararası İlişkiler’i bitirdikten sonra çalıştığı firmanın Orta Doğu sorumlusu oldu. Şirketi için yaptığı analizler ve belirlediği stratejiler istihbarat servislerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Her şey yolunda giderken bir saldırıda ailesini kaybetti ve tüm hayatı değişti.

Robert O’Bannon:

Texas doğumlu olan Robert, bir yandan kamyonculuk yapmaya bir yandan da özel bir kampta hayatta kalma eğitimleri almaya devam ediyordu. Bir gün eğitim aldığı kamp FBI tarafından basıldı ve Robert tutuklandı. Ceza olarak da orduya katıldı ve Irak’a gönderildi. Bunun üzerine ordunun içindeki Gladyo ajanları izini buldu ve gruba katılmasını teklif ettiler. Robert de hiç durur mu, hemen kabul etmiş…

Birbirinden ilginç, derin hikayeli ve göze de bir yerden tanıdık gelen Zula karakterleri bu şekilde. Yerli bir oyun olması nedeniyle ayrıca gönlümüzde bir taht kuran Zula oynamak da çok basit. Zula indirmek için buradaki bağlantıdan sitesine gidebilir veya Steam’den indirebilirsiniz. Zula tamamen ücretsiz bir oyun ve oyun içi satın alımlar yapabiliyorsunuz.