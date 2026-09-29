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Yeni Yerli ve Milli Akıllı Telefon Geliyor: Aselsan ve Türk Telekom Üretecek!

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Aselsan ve Türk Telekom iş birliğiyle Malatya'da üretilecek olan Türkiye'nin yeni yerli akıllı telefonu 2027'nin ilk yarısında satışa sunulacak.

Yeni Yerli ve Milli Akıllı Telefon Geliyor: Aselsan ve Türk Telekom Üretecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Kendi yerli ve milli akıllı telefonumuz yakında kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Savunma sanayisinin lider kuruluşu Aselsan ile telekomünikasyon şirketi Türk Telekom iş birliğiyle hayata geçirilen proje, yerli mühendislerin geliştirdiği güçlü pil ve kamera teknolojileriyle dikkat çekiyor.

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Yeni Yerli ve Milli Akıllı Telefon Geliyor: Aselsan ve Türk Telekom Üretecek!
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Malatya’da üretilecek, 2027’de satışa çıkacak

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TTT İnovasyon koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında yeni telefonun üretim üssü Malatya olarak belirlendi. Cihazın donanım ve üretim süreçlerini Aselsan üstlenirken yazılım, pazarlama, dağıtım ve marka stratejilerini ise Türk Telekom yürütecek.

Piyasaya 2027 yılının ilk yarısında sürülmesi planlanan akıllı telefon; premium, üst ve orta segment kullanıcı hitap edecek şekilde tasarlanıyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, cihazın ilk etapta Android işletim sistemiyle çıkacağını, birer yıllık aralarla yerli işletim sistemi ve yerli çip fazlarına geçiş yapılacağını açıkladı.

Aselsan’ın ikinci telefon serüveni

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Bu hamle Aselsan için bir ilk değil. Şirket, Türkiye’nin henüz mobil iletişimle yeni tanıştığı 1997 yılında "Aselsan 1919" modelini üreterek Türkiye'yi dünyada cep telefonu üreten dokuz ülkeden biri yapmıştı. Yıllar sonra gelen bu yeni adımla birlikte Türkiye, mobil teknolojide yeniden kendi üretimiyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Küresel ölçekte rekabet edebilecek güçlü bir marka kimliği oluşturmayı hedefleyen projede isim belirleme süreci de devam ediyor. Hazırlanan 5 farklı isim önerisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak ve telefonun resmî adı bu seçimle netleşecek.

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