Yeni yıl kutlamalarından çok önce başlayan internet şakası “Yeni yıla girdiğinizde ilk duyduğunuz cümle X olur” kalıbından yola çıkan bir Marvel hayranı, 2020’ye Iron Man’in “I am Iron Man" (Ben Demir Adam’ım) repliğiyle girdi.

İnternetin kendine has bir mizah anlayışı var. Bu mizah anlayışı gezegenin her noktasında kendini yerelleştirerek ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi de “31 Aralık’ta şu saatte şu filmi açarsanız, yeni yılda duyacağınız ilk cümle X olur” konseptli şakalardır. Bu artık Kurtlar Vadisi repliği de olabilir, Yüzüklerin Efendisi serisinde Theoden’in “So it begins - İşte başlıyor” repliği de olabilir.

Bu şakanın uyarlandığı yapımlardan biri de Marvel’in gişe rekorlarını kıran ve 3 milyar dolar barajını geçen ilk film olan Avengers: Endgame idi. Avustralyalı bir Marvel hayranı ise bu fikri hayata geçirdi ve yeni yıla “I am Iron Man/Ben Demir Adam’ım” repliği ile girdi.

Mükemmel zamanlama

Reddit’te Sweaty Ace takma ismini kullanan bir kullanıcı, gönderisinde 2020’ye Tony Stark’ın parmak şıklatması ile girdiği anların görüntüsünü paylaştı. Filmin en ikonik repliğinin bitişini de tam yeni yıl kutlamalarına denk getirdi.

Videoda da aynı zamanda bir YouTuber olan Sweaty Ace’in filmi izlemekte olduğu ve bu esnada da akıllı telefon ekranından saati takip ettiği görülüyor. Peki YouTuber bu videoyu çekerken hile yapmış olabilir mi? Pencereden görülen havai fişekler bu ihtimali ortadan kaldırıyor.

Marvel, 2020 ve sonrası için de filmler hazırlıyor. 1 Mayıs 2020’de Black Widow, 6 Kasım 2020’de The Eternals vizyona girecek. 12 Şubat 2021’de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 7 Mayıs 2021’de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ve 16 Temmuz’da da Spider-Man 3 vizyonda olacak. 2021’in 4. filmi ise 5 Kasım’da çıkacak olan Thor: Love and Thunder olacak. 2022 için ise şu anda tarihi belli olan tek yapım Black Panther 2 ve vizyon tarihi de 6 Mayıs. Ayrıca Disney+ ekranlarında da pek çok Marvel dizisi boy gösterecek.