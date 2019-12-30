Teknoloji tutkunlarının 2019 yılında en çok konuştuğu teknoloji üreticilerinden bir tanesi hiç şüphesiz Xiaomi’ydi. Çünkü şirket, yıl boyunca piyasaya sürdüğü akıllı telefon ve diğer teknolojik ürünlerle tüketicileri mest etmeyi başardı ve kendisini, teknoloji sektörünün temel taşlarından bir tanesi haline getirdi.
Xiaomi, tüm dünyada olduğu kadar Türkiye’de de ilgi gören bir marka haline geldi. Şirketin Türkiye distribütörlerinden Evofone, yaptığı kampanyalarla Xiaomi’nin Türkiye’deki tanıtımını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Şimdi, Evofone hem yeni bir kampanya hem de bir çekiliş ile tüketicilerin karşısında.
Evofone’un yeni kampanyası, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde geçerli olacak. Yani Xiaomi’nin herhangi bir ürününü takip etmeye başladıysanız, elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Ayrıca Evofone’un kampanyası, şu Mi Store noktalarında geçerli olacak;
- Forum İstanbul AVM Mi Store
- Vadistanbul Mi Store
- Akasya AVM Mi Store
- Optimum AVM Mi Kiosk
- Ankamall Mi Store
Evofone, söz konusu kampanya kapsamında tüm akıllı telefonlarında yüzde 20’ye varan indirimler uygulayacak. Ayrıca şirketin ekosistem ve aksesuar ürünlerinde de yüzde 40’a varan indirimler yapılacak. Bu bağlamda bazı ürünlerin fiyatlarının ne kadar olacağını sizlere aktaracağız ancak öncelikle, Evofone’un Instagram üzerinden düzenlediği çekilişin detaylarını inceleyelim.
Çekilişe katılmak için Mi Store Türkiye Instagram hesabını takip etmek, bununla birlikte buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz gönderinin altına 2 kişiyi etiketlemek ve gönderiyi beğenmek gerekiyor. Son katılım tarihi 1 Ocak 2020 saat 23:59 olan çekilişi kazanmanız halinde ise şu ödüllerden bir tanesine sahip olacaksınız;
- Xiaomi Mi Note10 (1 adet)
- Xiaomi Mini Bluetooth Hoparlör (2 adet)
- Xiaomi Mi Band 4 (3 adet)
- Redmi 10.000 mAh Powerbank (4 adet)
- Redmi Airdots (5 adet)
30-31 Aralık'ta Xiaomi Türkiye'nin indirimli sunacağı ürünler
Xiaomi Mi Note 10 - 128 GB
Eski Fiyat: 5.999 TL
Yeni Fiyat: 5.499 TL
- 6.47 inç boyutunda ve FHD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlüğünde OLED ekran
- 8 çekirdekli Snapdragon 730G işlemci
- 6 GB veya 8 GB RAM seçenekleri
- 64 GB, 128 GB veya 256 GB depolama alanı
- 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera
- 108 megapiksel Samsung ISOCELL HMX CMOS ana kamera sensörü (f/1.69 diyafram açıklığı)
- 20 megapiksel çözünürlüğünde 117 derecelik ultra geniş açılı sensör
- 12 megapiksel çözünürlüğünde portre odaklı sensör
- 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto lens (10x hibrit yakınlaştırma, optik görüntü sabitleme)
- 2 megapiksel çözünürlüğünde makro lens
- Ekran üzerinde parmak izi okuyucu sensör, NFC
- Çerçeve üzerinde yer alan ve eğlence odaklı LED
- Android 9 Pie tabanlı MIUI 10 arayüzü
- 30 watt hızlı şarj destekli 5.260 mAh batarya
Xiaomi Redmi Note 8 Pro - 64 GB
Eski Fiyat: 2.499 TL
Yeni Fiyat: 2.049 TL
- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10
- Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5
- İşlemci: Helio G90T (2 x 2,27GHz Cortex A76, 6 x 1,7GHz Cortex A55, Mali G76) 12 nm
- RAM: 6/8 GB
- Depolama: 64/128 GB
- Arka Kamera: 64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi
- Ön Kamera: 20 MP, f/2,2 HDR
- Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS
- Batarya: 4.500 mAh 18 W hızlı şarj
- Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm
- Ağırlık: 199 g
Xiaomi Redmi Note 8 - 64 GB
Eski Fiyat: 1.999 TL
Yeni Fiyat: 1.599 TL
- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10
- Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5
- İşlemci: Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm
- RAM: 4/6 GB
- Depolama: 64/128 GB
- Arka Kamera: 48 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi
- Ön Kamera: 13 MP, f/2,2 HDR
- Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS
- Batarya: 4.000 mAh 18 W hızlı şarj
- Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm
- Ağırlık: 194 g
Xiaomi Redmi 8 - 32 GB
Eski Fiyat: 1.199 TL
Yeni Fiyat: 1.099 TL
- 6.26 inç boyutunda, HD+ (1520 x 720 piksel) çözünürlüğünde Corning Gorilla Glass 5 ekran
- 8 çekirdekli Snapdragon 439 işlemci, Adreno 505 GPU
- 3 GB veya 4 GB RAM
- 32 GB veya 64 GB depolama alanı (microSD desteğine sahip, 512 GB'ye kadar)
- 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera (yüz tanıma ve portre modu desteğiyle)
- Sony IMX363 sensörlü 12 megapiksel çözünürlüğünde ana arka kamera (f/1.8 diyafram açıklığında)
- 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü
- LED flaş
- Çift SIM desteği
- Arka kısımda bulunan parmak izi okuyucu sensörü
- Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C
- 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya
Xiaomi Redmi 8A - 32 GB
Eski Fiyat: 1.099 TL
Yeni Fiyat: 899 TL
- 6.22 inç HD+ (1520 x 720 piksel) 19:9 en boy oranında ekran
- 8 çekirdekli Snapdragon 439 işlemci
- 2 GB RAM
- 32 GB depolama alanı (512 GB'ye kadar microSD desteği)
- 8 megapiksel ön kamera
- f/1.9 diyafram açıklığında ve 12 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX363 sensör
- Led flaş
- 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS
- Android 9 Pie tabanlı MIUI 10
- 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya
Tüm bunlara ek olarak Xiaomi’nin ekosistem ve aksesuar ürünlerinden;
- Air Purifier 2H 1.199 TL yerine 1.019 TL
- Mi Band 4 249 TL yerine 199 TL karşılığında
- Redmi Airdots 169 TL yerine 129 TL karşılığında
satışta olacak.