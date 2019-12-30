Xiaomi'nin Türkiye distribütörlerinden Evofone, 2019 yılını yeni bir kampanya ve çekilişle kapatıyor. Bu bağlamda Evofone, 30-31 Aralık tarihlerinde geçerli olmak üzere Xiaomi ürünlerinde çeşitli oranlarda indirim uyguluyor. Ayrıca Mi Store'un Instagram hesabında da kaçırılmayacak bir çekiliş var.

Teknoloji tutkunlarının 2019 yılında en çok konuştuğu teknoloji üreticilerinden bir tanesi hiç şüphesiz Xiaomi’ydi. Çünkü şirket, yıl boyunca piyasaya sürdüğü akıllı telefon ve diğer teknolojik ürünlerle tüketicileri mest etmeyi başardı ve kendisini, teknoloji sektörünün temel taşlarından bir tanesi haline getirdi.

Xiaomi, tüm dünyada olduğu kadar Türkiye’de de ilgi gören bir marka haline geldi. Şirketin Türkiye distribütörlerinden Evofone, yaptığı kampanyalarla Xiaomi’nin Türkiye’deki tanıtımını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Şimdi, Evofone hem yeni bir kampanya hem de bir çekiliş ile tüketicilerin karşısında.

Evofone’un yeni kampanyası, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde geçerli olacak. Yani Xiaomi’nin herhangi bir ürününü takip etmeye başladıysanız, elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Ayrıca Evofone’un kampanyası, şu Mi Store noktalarında geçerli olacak;

Forum İstanbul AV M Mi Store

M Mi Store Vadistanbul Mi Store

Mi Store Akasya AVM Mi Store

Mi Store Optimum AVM Mi Kiosk

Mi Kiosk Ankamall Mi Store

Evofone, söz konusu kampanya kapsamında tüm akıllı telefonlarında yüzde 20’ye varan indirimler uygulayacak. Ayrıca şirketin ekosistem ve aksesuar ürünlerinde de yüzde 40’a varan indirimler yapılacak. Bu bağlamda bazı ürünlerin fiyatlarının ne kadar olacağını sizlere aktaracağız ancak öncelikle, Evofone’un Instagram üzerinden düzenlediği çekilişin detaylarını inceleyelim.

Çekilişe katılmak için Mi Store Türkiye Instagram hesabını takip etmek, bununla birlikte buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz gönderinin altına 2 kişiyi etiketlemek ve gönderiyi beğenmek gerekiyor. Son katılım tarihi 1 Ocak 2020 saat 23:59 olan çekilişi kazanmanız halinde ise şu ödüllerden bir tanesine sahip olacaksınız;

Xiaomi Mi Note10 (1 adet)

Xiaomi Mini Bluetooth Hoparlör (2 adet)

Xiaomi Mi Band 4 (3 adet)

Redmi 10.000 mAh Powerbank (4 adet)

Redmi Airdots (5 adet)

30-31 Aralık'ta Xiaomi Türkiye'nin indirimli sunacağı ürünler

Xiaomi Mi Note 10 - 128 GB

Eski Fiyat: 5.999 TL

Yeni Fiyat: 5.499 TL

6.47 inç boyutunda ve FHD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlüğünde OLED ekran

8 çekirdekli Snapdragon 730G işlemci

6 GB veya 8 GB RAM seçenekleri

64 GB, 128 GB veya 256 GB depolama alanı

32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera

108 megapiksel Samsung ISOCELL HMX CMOS ana kamera sensörü (f/1.69 diyafram açıklığı)

20 megapiksel çözünürlüğünde 117 derecelik ultra geniş açılı sensör

12 megapiksel çözünürlüğünde portre odaklı sensör

8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto lens (10x hibrit yakınlaştırma, optik görüntü sabitleme)

2 megapiksel çözünürlüğünde makro lens

Ekran üzerinde parmak izi okuyucu sensör, NFC

Çerçeve üzerinde yer alan ve eğlence odaklı LED

Android 9 Pie tabanlı MIUI 10 arayüzü

30 watt hızlı şarj destekli 5.260 mAh batarya

Xiaomi Redmi Note 8 Pro - 64 GB

Eski Fiyat: 2.499 TL

Yeni Fiyat: 2.049 TL

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10

Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5

İşlemci: Helio G90T (2 x 2,27GHz Cortex A76, 6 x 1,7GHz Cortex A55, Mali G76) 12 nm

RAM: 6/8 GB

Depolama: 64/128 GB

Arka Kamera: 64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi

Ön Kamera: 20 MP, f/2,2 HDR

Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS

Batarya: 4.500 mAh 18 W hızlı şarj

Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm

Ağırlık: 199 g

Xiaomi Redmi Note 8 - 64 GB

Eski Fiyat: 1.999 TL

Yeni Fiyat: 1.599 TL

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10

Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5

İşlemci: Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm

RAM: 4/6 GB

Depolama: 64/128 GB

Arka Kamera: 48 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi

Ön Kamera: 13 MP, f/2,2 HDR

Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS

Batarya: 4.000 mAh 18 W hızlı şarj

Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm

Ağırlık: 194 g

Xiaomi Redmi 8 - 32 GB

Eski Fiyat: 1.199 TL

Yeni Fiyat: 1.099 TL

6.26 inç boyutunda, HD+ (1520 x 720 piksel) çözünürlüğünde Corning Gorilla Glass 5 ekran

8 çekirdekli Snapdragon 439 işlemci, Adreno 505 GPU

3 GB veya 4 GB RAM

32 GB veya 64 GB depolama alanı (microSD desteğine sahip, 512 GB'ye kadar)

8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera (yüz tanıma ve portre modu desteğiyle)

Sony IMX363 sensörlü 12 megapiksel çözünürlüğünde ana arka kamera (f/1.8 diyafram açıklığında)

2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü

LED flaş

Çift SIM desteği

Arka kısımda bulunan parmak izi okuyucu sensörü

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C

18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya

Xiaomi Redmi 8A - 32 GB

Eski Fiyat: 1.099 TL

Yeni Fiyat: 899 TL

6.22 inç HD+ (1520 x 720 piksel) 19:9 en boy oranında ekran

8 çekirdekli Snapdragon 439 işlemci

2 GB RAM

32 GB depolama alanı (512 GB'ye kadar microSD desteği)

8 megapiksel ön kamera

f/1.9 diyafram açıklığında ve 12 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX363 sensör

Led flaş

4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

Android 9 Pie tabanlı MIUI 10

18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya

Tüm bunlara ek olarak Xiaomi’nin ekosistem ve aksesuar ürünlerinden;

Air Purifier 2H 1.199 TL yerine 1.019 TL

Mi Band 4 249 TL yerine 199 TL karşılığında

Redmi Airdots 169 TL yerine 129 TL karşılığında

satışta olacak.