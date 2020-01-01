Bir Marvel Hayranı, Gerçek Hayatta Iron Man Zırhı Yaptı

Marvel Sinematik Evreni denildiğinde akla ilk gelen karakterlerden bir tanesi hatta belki de ilki Iron Man’dir. Dünya çapında milyonlarca hayrana sahip olan karakter birçok cosplay sanatçısına da ilham oluyor ki o sanatçılardan bir tanesi de Caio Deepk Cesar.

Marvel Sinematik Evreni’nin 2008 yılında başlamasıyla birlikte Tony Stark yani Iron Man karakteri, popüler kültürün en önemli parçalarından bir tanesi haline geldi. Tabii bunda karaktere can veren aktör Robert Downey Jr.’ın da etkisi oldukça büyük.

Tabii karakterin bu kadar popüler olması, tüm dünyadan milyonlarca hayranı olmasına da vesile oldu. Bu hayranlardan bir tanesi de Brezilyalı Caio Deepk Cesar. Karakterin hayranı olan Cesar, Iron Man’in Mark 85 zırhını, çalışan bir başlık ve ışıklandırılmış teçhizatla gerçeğe dönüştürdü.

3 boyutlu Iron Man zırhı

Cosplay sanatçısı, tasarladığı bu kostümü aralık ayında tasarlamıştı ancak kostümün viral etkisi yaratması henüz yeni gerçekleşti. Kostümün bir anda bu kadar popüler olmasının sebebiyse Reddit’teki MarvelStudios subreddit’inde kostümün paylaşılmış olması. Kostüm, bu subreddit’te 11 bin 700 artı oy almayı başardı.

Mark 85 zırhı, Tony Stark’ın yaptığı son zırhtı. Stark’ın ölümünden önce Sonsuzluk Taşları (Infinity Stones) için kullanılmıştı. Endgame’in VFX süpervizörü, filmden sonra Stark’ın bu nano teknolojili zırhı hakkında bir konuşmasında şunları söylemişti:

“Stark, Infinity War ve Endgame’de kendi geliştirdiği Bleeding Edge nano teknolojiye sahipti. Kostüm; bir tür akışkan gibi olan, kostümün yüzeyinin etrafında dolaşan ve farklı silahlara dönüşen daha sonra metal kostümün içerisinde sertleşen ve kristalize olan nano parçacıklardan yapılmıştı. Bu teknolojiyi Infinity War için geliştirmiştik, daha sonra iki özel sekans için Endgame’e de genişlettik.”

Caio Deepk Cesar’ın Instagram sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Peki, siz cosplay sanatçısının Mark 85 zırhı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.