"N Kuşağı" olarak isimlendirilen yeni bir yerli YouTube dizisi, kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Bir grup arkadaşın YouTuber olma çabasını gözler önüne seren dizide Şevket Çoruh, Sarp Levendoğlu ve Hande Katipoğlu gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor.

İnternet platformlarının popülerleşmesi ile hayatımıza giren internet dizilerine bir yenisi daha eklendi. "N Kuşağı" olarak isimlendirilen ve aralarında çok ünlü isimlerin de olduğu oyuncu kadrosuna sahip olan yerli bir dizi, an itibarıyla YouTube'daki yerini aldı. Dizinin ilk bölümünü izleyen YouTube kullanıcıları ise olumlu görüş bildiriyorlar.

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin senarist olarak görev aldığı dizi, 4 arkadaşın hikayesini anlatıyor. Üniversite okurken herhangi bir işleri olmayan bu 4 dört arkadaş, YouTuber olmak için kolları sıvadıklarında ise kendilerini oldukça eğlenceli bir sürecin içinde buluyorlar. Bu arada dizinin yönetmenlik koltuğunda Emre Bahadır Çırakoğlu'nun oturduğunu da söylemek gerekiyor.

N Kuşağı'nda Şevket Çoruh gibi ünlü isimler de var

Başrollerinde Naz Çağla Irmak, Ezgi Gönültaş, Bora Ecer ve Alper Baytekin gibi isimlerin yer aldığı N Kuşağı isimli dizi, diğer oyuncuları ile de dikkat çekiyor. Zira Şevket Çoruh, Sarp Levendoğlu, Hande Katipoğlu, Sarp Bozkurt ve Derya Şensoy gibi Türkiye genelinde bilinen oyuncular da dizide rol alan isimler arasında yer alıyor. Hatta YouTube'da yayınlanan ilk bölüm de Şevket Çoruh'la dizinin kemik kadrosu arasında geçen olaylara dikkat çekiyor.

İlk sezonu 10 bölümden oluşacak N Kuşağı'nın kullanıcıların ilgisini görmesi, film ekibini de heyecanlandırmış durumda. Çünkü daha önce de YouTube'da yayınlanmaya başlayan diziler, ilgi görmelerinin üzerine farklı çevrimiçi dizi ve film platformları tarafından satın alınmışlardı. Eğer YouTube kullanıcılarının N Kuşağı ile ilgili olumlu görüşleri bu şekilde sürerse, söz konusu diziyi farklı platformlarda görebiliriz.

YouTube kullanıcılarının N Kuşağı ile ilgili düşünceleri şöyle

N Kuşağı'nın ilk bölümünü hemen aşağıdan izleyebilirsiniz