Dünyada İlk: Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Enerji Üretimi Kömürü Geçti

Dünyada bir ilk yaşandı. 2025'in ilk yarısında yenilenebilir enerji kaynakları kömürden daha fazla enerji üretmeyi başardı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İklim değişikliklerinin etkilerinin önüne geçmenin en önemli yollarından biri yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak. Neyse ki son yıllarda dünya çapında bu tarz enerji kaynaklarının kullanımı inanılmaz derecede artış gösterdi. Şimdi gelen veriler, çabaların sonuç verdiğini gösteriyor.

Ember tarafından yapılan yeni analize göre 2025 yılının ilk yarısında güneş ve rüzgâr enerjisi dünyanın elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladı. Bu da kömür ve gaz üretimini düşürdü. Böylece tarihe geçecek bir gelişme yaşandı ve ilk kez dünyada yenilenebilir enerji kaynakları kömürden daha fazla enerji üretmeyi başardı.

Çok büyük bir dönüm noktası

Uzmanlar, bu gelişmeyi “büyük bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Artık yenilenebilir enerjiye tamamen geçişe başladığımızı ve güneş ve rüzgârın gezegenin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetebileceği belirtildi. Önümüzdeki yıllarda bu tarz verilerin arttığını görmek çevre için harika bir gelişme olacaktır.

2025’in ilk yarısında dünyanın elektrik talebinde yıllık oranda 369 terawatt saat, yani %2,6’lık bir artış yaşandı. Güneş enerjisi bu artıştaki ihtiyacın %83’ünü karşılamayı başararak 306 TWh’lik katkı sağladı. Bu da güneş enerjisi için %36’lık bir artış. Buna rüzgâr da eklendiğinde ilk 6 ayda enerji gereksinimleri yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanabildi. 2025’in ilk yarısında **5072 TWh’lik elektriğin yenilenebilir enerjiden **geldiğini, kömürün ise 4896 TWh elektrik ürettiğini belirtelim. Umarız aradaki fark ileride daha da açılır.

Kömür üretimi %0,6 oranında düşüş yaşarken gaz %0,2 düşüş gördü. Genel fosil yakıt kullanımı ise %0,3’lük bir düşüş yaşadı. Öyle büyük düşüş değil ancak güneş ve rüzgârdaki artış ve geçmişe kıyasla önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Toplam küresel emisyonların %0,2 düşüğünü de belirtelim.

