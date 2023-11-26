Ülkemizde oldukça sevilen otomobil üreticisi Peugeot, 2024'ün ilk çeyreğinde yenilenmiş E-208 modelini satışa sunacak. Böylelikle Peugeot'nun Türkiye'de satılan elektrikli arabalarına üçüncüsü gelecek.

Temmuz ayında Peugeot, düzenlediği bir etkinlikte yeni E-208 modelini tanıttı. E-208'de otomobil devi Peugeot, yenilenmiş logosunu kullanıyor ve önceki modele göre dikkat çekici sunuyor. Şehir otomobili olarak tanımlayabileceğimiz E-208, pek çok otomobil tutkununu yakından ilgilendiren özelliklere sahip.

2021'de otomobil devinin yaptığı iyileştirmeler ile menzilinde 22 km'ye kadar artış görülen E-208, yeni teknolojilerin kullanılmasıyla yaklaşık 38 km daha ekleyerek 400 km'lik menzile ulaşıyor.

Yeni Peugeot E-208, E-308'in motorunu kullanarak gücüne güç katıyor.

E-208'de kullanılan elektrikli motor, ortalama 12 kWs enerji tüketiyor. Bu da onun çevreci otomobiller arasında yer edinmesini ve sürücülerin bütçesine katkıda bulunmasını sağlıyor. 2019'dan beri 3,1 milyondan fazla üretilen Peugeot 208, tamamen elektrikli E-208 modelinde ise 590 binlik üretim bandını geçmiş durumda.

Elektrikli motorunun gücü %15 oranında arttı ve 115 kW/156 bg'e çıkarıldı. Peugeot E-208 hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz şu içeriğimize göz atabilirsiniz.

2024'ün mart ayında Türkiye yollarına çıkmak üzere satışa sunulması planlanan E-208, daha fazla elektrikli menzil ve ortalama enerji tüketimi ile kullanıcıları heyecanlandıracak gibi duruyor.

Hâli hazırda Türkiye'de Peugeot E-2008 ve E-308, ortalama 1,6 milyon TL bandında satılıyor. Emre Özpeynirci'ye göre ise yeni Peugeot E-208, ülkemizde E-Corsa gibi 1,2 milyon TL civarında satışa sunulabilir.