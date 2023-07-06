2024 model Peugeot 208 tanıtıldı. Markanın yeni logosunun kullanıldığı otomobil, mevcut 208'den daha şık görünüyor. Kasım 2023'te piyasaya sürülecek makyajlı Peugeot 208, Türkiye'ye de gelecek.

Fransız otomotiv devi Peugeot, düzenlediği bir etkinlikte 2024 model 208'i tanıttı. Markanın küçük şehir otomobili, uygulanan ufak makyaj operasyonu ve yeni teknolojileri ile tüketicilerin gözdesi olmaya devam edecek gibi görünüyor. Peki makyajlı Peugeot 208 nasıl görünüyor ve hangi özelliklere sahip? Gelin yakından bakalım.

Peugeot, bundan birkaç yıl önce yeni bir logo tasarımına geçiş yaptı ve yeni otomobillerinde de bu logoyu kullanmaya başladı. Peugeot 208'deki en önemli değişimlerden bir tanesi de bu oldu. Aracın renklendirilen yeni tasarım ızgarası artık yeni logoya ev sahipliği yapıyor. Mevcut modelde tek sıra olan pençe şeklindeki aydınlatma, makyajlı versiyonda 3 adet. Öte yandan, farlarda da değişim var. Pençe tasarım gitti, yerine LED farlar geldi.

Karşınızda makyajlı Peugeot 208

2024 Peugeot 208'in arka kısmında çok büyük bir tasarım değişikliği yok. Bagaj kapağını boydan boya kaplayan aydınlatma bölmesi yine mevcut. Peugeot ibaresi artık daha büyük görünürken, dikey olarak yerleştirilen aydınlatmalar artık yatay olarak bulunuyor. Ancak bu şerit aydınlatmalar bagaj kapağına geçmiyor. Makyajlı 208, yeni tasarımıyla da dikkat çekmeyi başaracak.

Aracın iç kısmına baktığımız zaman mevcut 208 ile makyajlı 208 arasında çok büyük görsel farklar göremiyoruz. Araçtaki dijital gösterge ekranı Active paket haricinde korunuyor. GT versiyonda 3D animasyonların da bulunacağı gösterge ekranına, 10 inç boyutundaki bilgi-eğlence ekranı eşlik ediyor. Peugeot, daha önce 5W olan kablosuz şarj pedinin artık 15W olduğunu açıkladı. Öte yandan; Allure ve GT pakette üç adet USB Type-C girişi bulunacak. GT pakete özel ambiyans aydınlatma da tüketiciye sunulacak.

Peugeot, 2024 model 208'de kaput altına dokunmadı. Araçtaki 1.2 litrelik PureTech motorlar 100 ve 130 beygir gücü üretmeye devam edecek. Elektrikli versiyonda da 400 kilometre menzil sunan 156 beygir gücü ve 260 Nm tork değerine sahip elektrik motoru bulunmaya devam edecek.

Peugeot tarafından yapılan açıklamaya göre makyajlı 208, Kasım 2023 itibarıyla tüketicilerin beğenisine sunulacak. Fiyat bilgisi olmasa da aracın Türkiye'ye geleceğini de belirtelim.

Peugeot Temmuz 2023 güncel fiyat listesi için: