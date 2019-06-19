2020 yılında tamamlanması hedeflenen yerli ve milli 5G altyapısıyla ilk iletişim gerçekleştirildi.

AA’da yer alan habere göre 2020 yılında tamamlanması planlanan 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi' çerçevesinde yeni radyo, çekirdek şebeke, siber güvenlik gibi toplam 11 alt başlıkta çalışmalar yürütülüyor. Projenin tamamlanması sonrası Türkiye’nin haberleşme teknolojilerinde dünyada söz sahibi olması hedefleniyor.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) içerisinde bulunan HAVELSAN, i2i, TTG ve Pavotek’in geliştirdiği 5G Çekirdek Şebeke ve diğer 5G şebeke elemanlarıyla yüksek çözünürlüklü (HD) video transferi gerçekleştirildi. Ayrıca mevcut mobil operatörlere doğru ses araması da canlı olarak yapıldı.

TÜBİTAK, ODTÜ Teknokent’teki HAVELSAN Test Laboratuvarında bulunan NFVI altyapısı üzerinde 5G veri trafiği demosu gerçekleştirdi. Bu demoda çekirdek şebeke, NFVI, IMS şebeke (TAS), yönlendirici/anahtarlayıcı, Eleman Yönetim Sistemi (EMS) gibi 5G ürünleri birbirine entegre edildi.