Yerli Dezenfektan Borel Satışa Çıkarıldı: İşte Fiyatı

Türkiye'nin bir süredir konuştuğu yerli ve milli dezenfektan BOREL, market raflarındaki yerini aldı. Şu an için sadece 100 mililitrelik boyutlarda satışa sunulan BOREL, ilerleyen dönemlerde 1 ve 5 litrelik boyutlarda da satılacak. 100 mililitrelik BOREL'in fiyatı ise 7.45 TL olarak belirlendi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pandemi haline dönüşen koronavirüs salgını, bir aydan biraz daha uzun bir süredir Türkiye'yi de etkisi altına aldı ve başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililer, salgının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyorlar. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalardan bir tanesi de "BOREL" olarak isimlendirilen yerli el dezenfektanı oldu.

Türkiye'deki en değerli madenlerden bir tanesi olan bor, ülkemizde çeşitli sektörlerde kullanılıyor. Geçtiğimiz haftalarda gündem olan dezenfektan konusu, yine bor madeninden faydalanarak çözülmüş durumda. Gerekli çalışmaların büyük bir ivedilikte tamamlanmasının ardından yetkililer, BOREL'i market raflarında satışa sunmaya başladılar. Vatandaşlar artık, yerli el dezenfektanına kolaylıkla erişebilecekler.

Eti Maden İşletmeleri liderliğinde geliştirilen ürün, koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir önem arz eden el hijyenini sağlamaya yarıyor. Antibakteriyel özelliği bulunan dezenfektan, gerek koronavirüse gerekse diğer mikroplara karşı koruma sağlıyor. Bu dezenfektanın içerisinde bor dışında etil alkol, gliserol, lavanta, çayağacı yağı, aleovera ve su da bulunuyor. Yetkililer, vatandaşların BOREL'i güvenle kullanabileceklerini ifade ediyorlar.

Vatandaşlarımız şu sıralar, BOREL'in sadece 100 mililitrelik versiyonuna ulaşabiliyorlar. Ancak ilerleyen dönemlerde 1 ve 5 litrelik BOREL'ler de piyasadaki yerini alacak. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşlar, BOREL'in 100 mililitrelik versiyonuna sadece 7 lira 45 kuruş karşılığında sahip olabilecekler. Türkiye böylelikle, artan dezenfektan ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılamış olacak.