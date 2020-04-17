TÜİK, Türkiye’deki Çocuk Sayısıyla İlgili Verileri Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çocuk sayısıyla ilgili istatistikleri açıkladı. Buna göre, 83.15 milyon olan Türkiye nüfusunun yüzde 27.5'i çocuklardan oluşuyor. 2019 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan şehir ise yüzde 45.8 ile Şanlıurfa oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye’deki çocuk sayısına dair yeni verileri paylaştı. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre ülkemizin 2019 yılı sonu itibarıyla 83.15 milyon olarak açıklanan toplam nüfusunun 22.9 milyonunu çocuklar oluşturuyor. Bu da, Türkiye nüfusunun yüzde 27.5'ine denk geliyor.

Raporda, Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfusun, 1970 yılında Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 48.5'ini, 1990 yılında da yüzde 41.8'ini oluşturduğu belirtiliyor. TÜİK ayrıca, çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 27.0, 2030 yılında yüzde 25.6, 2040 yılında yüzde 23.3, 2060 yılında yüzde 20.4 ve 2080 yılında yüzde 19.0 olacağını öngörüyor.

Çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı / 1935-2080

2019 yılı sonunda 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkedeki çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 18.6 olarak kayıtlara geçti. AB'de en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülke yüzde 24.5 ile İrlanda olurken, onu sırasıyla yüzde 21.7 ile Fransa ve yüzde 21.1 ile Birleşik Krallık ve İsveç takip etti. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 16 ile İtalya, yüzde 16.2 ile Malta ve yüzde 16.4 ile Almanya oldu.

Türkiye ve AB-28 üye ülkeleri çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı

TÜİK’in, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına dayandırdığı verilerine göre, 2019 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip şehir yüzde 45.8 ile Şanlıurfa olurken, onu sırasıyla yüzde 43.5 ile Şırnak ve yüzde 41.9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 17.1 ile Tunceli, yüzde 17.9 ile Edirne ve yüzde 18.5 ile Kırklareli olarak sıralandı.

Çocuk nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu ilk 5 il

Doğum istatistiklerinin de yer aldığı rapora göre, Türkiye’de 2019 yılında 1 milyon 248 bin 847 bebek doğdu. Bunların yüzde 51.3'ü erkek olurken, yüzde 48.7'si kız oldu. Ayrıca Türkiye'de 7 yaşına ulaşan bir çocuğun kalan yaşam süresinin ortalama 72.3 yıl, erkek çocuklar için 69.6 yıl ve kız çocukları için de 75.0 yıl olduğu açıklandı.