İstanbul merkezli Fayoto şirketinin Denizli’de üretip, dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği elektrikli faytonlar, rotayı bu kez Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) çevirdi. Yüzde 80 yerlilik oranına sahip olan çevre dostu elektrikli faytonlar, New York’un en popüler lokasyonlarından Central Park'ta kullanılacak.

Anadolu Ajansı’na (AA) konuşan Fayoto’nun kurucusu ve Genel Müdürü Haluk Şahin, Denizli’de ürettikleri elektrikli fayton modellerinin yaklaşık 15 yıldır Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok turistik merkezinde kullanıldığını söyledi.

Elektrikli faytonların hayvan haklarının korunması açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şahin, ürünün en önemli pazarlarının yine hayvan haklarının ihlal edildiği turistik yerler olduğuna dikkat çekti. “New York’un en fazla ziyaret edilen yerlerinden Central Park ile yaklaşık 6 aydan beri temas halindeyiz” diyen Şahin, ürettikleri elektrikli faytonların en kısa zamanda ABD’de de kullanılacağını söyledi.

Elektrikli fayton, 4 saatlik şarjla 70 kilometre mesafe gidebiliyor

ABD’den yaklaşık 300 elektrikli fayton siparişi aldıklarını ifade eden Şahin, “Yazışmalarımız devam ediyor. Kendilerinin özgün çizimleri elimize ulaştı. Biz de bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Central Park'a özgün bir tasarıma sahip olacak bu faytonlar, daha büyük ve daha renkli bir çalışma olacak” dedi.

Saatteki hızı 30km/s olan elektrikli faytonlar, 500 kilogram taşıma kapasitesine sahip

Bir elektrikli faytonun 4 ila 6 saat arasında şarj olduğu bilgisini paylaşan Şahin, tek seferlik bir şarjla 60-80 kilometre yol gidilebileceğini ifade etti. Ürettikleri elektrikli faytonun yaklaşık 20 bin dolarlık bir satış bedeli olduğunu belirten Şahin, “Her ne kadar imalat aşamasında yerlilik oranı yüzde 80'lere geldiyse de motor ve sürücü kartı gibi parçalar nedeniyle dışarıya bir bağımlılığımız var. İnşallah kısa zamanda onu da yapacağımız imalatlarla yüzde 100 yerli hale getirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Yılda 50 adet üretilen yerli elektrikli faytonlar, dünyanın pek çok ülkesinde kullanılıyor

Fayoto Genel Müdürü Şahin, elektrikli faytonların fabrikasyon ürünler olmadığı için çok zor bir üretim sürecinden geçtiğini ifade etti. “Üzerindeki el sanatı zor olduğu için yıllık kapasitemiz şu anda 50 adet. 50 adedin üzerinde yaparsak, kaliteden ödün vermiş oluruz” diyen Şahin, aynı zamanda hibrit motorlu faytonun dünya patentini almak için de uğraştıklarını söyledi.

Almanya, İsviçre, Yunanistan, İspanya, İtalya, Dubai gibi dünyanın pek çok ülkesinde satış gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, "İş verdik yani istihdam yarattık. Herhangi bir destek de almadık ama inşallah biz bu yolda devam ederek, iyileştireceğiz. Yerli ve milli olan bu ürünümüze 'Made in Türkiye' damgasını vuracağız. Ürünlerimizi geliştireceğiz, satacağız. Önemli olan yerli ve milliyi yakalayabilmek” şeklinde konuştu.