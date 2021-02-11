Yerli Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonu Çözümü: Volti

Sertplas'ın İTÜ ve TÜBİTAK ile birlikte geliştirdiği Volti, gideren yaygınlaşan elektrikli otomobiller için yüzde 100 yerli bir şarj istasyonu çözümü sunuyor. Volti'nin hem bireysel hem kurumsal kullanım için farklı çözümleri bulunuyor.

Otomotiv endüstrisi, elektrikli otomobillere geçişini sürdürürken her geçen gün sayıları daha da artan elektrikli otomobiller, önemli bir sorunu da beraberinde getiriyorlar; şarj istasyonu altyapısı. Elektrikli otomobiller Türkiye’de yeni yeni yaygınlaşmaya başladığından şarj altyapısı da henüz emekleme aşamasında. Bu noktadaki boşluğu gören Sertplas, yüzde 100 yerli elektrikli otomobil şarj istasyonlarıyla önemli bir eksikliği gidermeyi hedefliyor.

Mercedes-DAIMLER, TIRSAN-Kässbohrer, BMC gibi otomotiv firmalarının lisanslı tedarikçisi olan Sertplas; Volti Home, Volti Station, Volti Go ve Volti Cable adında dört farklı üründen oluşan Volti ürün ailesini kendi Ar-Ge merkezinde TÜBİTAK ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin katkılarıyla geliştirdi. Volti’nin en önemli özelliği ise yazılımından tasarımına kadar yüzde 100 yerli olması.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sertplas Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Serter, “Piyasada enerji ve otomotiv sektörünün liderleriyle yapacağımız iş birlikleriyle var olacağız; şimdiden sektörün önde gelen birçok firmasıyla görüşmeye başladık. Biz enerji firması değiliz; biz üreticiyiz ve yapacağımız iş birlikleriyle ürünlerimiz istasyonlarda ve e-ticaret sitelerinde yer alacak” ifadelerini kullandı.

Yüzde 100 yerli elektrikli otomobil şarj istasyonu Volti’nin farklı ihtiyaçlara göre tasarlanan ürünleri şu şekilde:

Volti Home

Adından da anlaşılabileceği gibi Volti Home, müstakil evlere ya da apartmanlara kurulmak üzerine geliştirilen hızlı ve çoklu güç seçeneklerine sahip bir ürün. Ortalama bir otomobil bataryası için 22 kilowatt seçeneğiyle 1-2 saat arasında; 7.4 kw seçeneğinde de 4-6 saatlik bir sürede şarj imkanı sunar.

Volti Station

Volti Station, otoparklarda, şarj istasyonlarında kullanılmak üzere geliştirilen, birden çok kullanıcıya aynı anda hizmet verebilmeye odaklanan bir ürün. Volti Home gibi ortalama bir otomobil bataryası için 22 kilowatt seçeneğiyle 1-2 saat arasında; 7.4 kw seçeneğinde de 4-6 saatlik bir sürede şarj imkanı sunuyor.

Volti Go

Kompakt, taşınabilir bir şarj cihazı olan Volti Go’yu tıpkı cep telefonu şarj cihazı gibi yanınızda taşıyabilir, herhangi bir yerde aracınızı şarj edebilirsiniz.

Volti Cable

Adından da anlaşılabileceği gibi bir şarj cihazı değil kablosu olan Volti Cable, maksimum 22kW'a kadar güç aktarımı sunuyor. Bu nedenle Volti şarj cihazlarının “hızlı” versiyonlarını aldığınızda Volti Cable’ın en uygun tercih olacağını söyleyebiliriz.