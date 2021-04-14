TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, Türkiye’nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan, uçaktan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalara göre bir F-16’dan atılan Bozdoğan, hedefi “Doğrudan vuruş” ile başarıyla imha etti.

Uzun zamandır ithal edilen havadan havaya füzelere yerli bir alternatif olması hedeflenen Bozdoğan’ın, 2022’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi bekleniyor. Gerçekleştirilen son testte elde edilen başarı, şu an bu hedefe ulaşılmasına engel bir durum olmadığının bir göstergesi.

Paylaşılan bilgilere göre 7 Nisan tarihinde “Bozdoğan’ın en kritik testlerinden biri” olarak nitelendirilen test çalışmasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 4 adet F-16 uçağı ve 10. Tanker Üs Komutanlığına bağlı tanker uçak koordinesinde bir atış testi yapıldı. F-16 tarafından hava hedefine karşı ateşlenen Bozdoğan, hedefi doğrudan vuruş ile imha ederek testi başarıyla tamamladı.

Bozdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı adına TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan Göktuğ Projesi kapsamında geliştiriliyor. Göktuğ Projesi’nde Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin yanı sıra bunların eğitimlerinde kullanılacak elektronik eğitim füzelerinin geliştirilmesini hedefliyor. Bu iki füzeden Bozdoğan, görüş içi; Gökdoğan ise görüş ötesi bir füze niteliği taşıyor.

İlk etapta F-16 uçaklarına entegrasyonu planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan; muharip uçak, büyük gövdeli uçak, helikopter, insansız hava aracı ve seyir füzelerine karşı kullanılabilecek. Akıncı, Aksungur gibi SİHA’ların mühimmatları arasına da girmesi planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, bununla birlikte milli muharip uçağın da önemli silahlarından biri olacak.

Yerli görüş içi füzesi Bozdoğan’ın özellikleri:

Ağırlık: 140 kilogram

Uzunluk: 3300 milimetre

Maksimum çap: 160 milimetre

Tip: Görüş içi (WVR)

Hız: >4 Mach

Fonsiyonu: Kısa menzilli yakın hava angajmanı

Bozdoğan için paylaşılan video