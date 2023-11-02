Kullanıcılarına video konferans tabanlı çözümler sunan İstanbul merkezli VCaaS (Video Conference as a Service & Solution) girişimi OCTAPULL, 1 milyon dolarlık yatırım alarak hem Türkiye'de hem de global pazardaki büyümesini hızlandıracak önemli adımlar attı.

OctaMeet ve OctaSales adlı iki ürünüyle bireysel ve kurumsal kullanıcılarına uzaktan çalışma sürecini kolaylaştıracak pek çok özellik sunan, ayrıca saha satış ekiplerinin iş akışını dijitalleştiren çözümler üreten OCTAPULL, 2021 yılından bu yana büyümesine devam ediyor.

OCTAPULL, Türkiye pazarının yanında global pazarda da büyüme hedefliyor ve aldığı 1 milyon dolarlık yatırımı ürün geliştirmesi, yapay zekâ çalışmaları gibi alanlarda kullanarak büyümeyi hedefliyor.

Londra ofisi açıldı!

Alpata Grubu tarafından sağlanan 1 milyon dolarlık yatırım ile büyüme yönünde önemli adımlar atan ve aynı zamanda Londra ofisini açan OCTAPULL, bu adımı global büyüme hedefine yönelik ilk adım olarak değerlendiriyor.

Alınan yatırım ve Londra ofisinin açılma sürecine yönelik konuşan, ekibin Ürün ve Büyüme Müdürü Cem Gürsu ''2021 yılında birlikte başladığımız bu yolculuğun büyüme aşamasında stratejik vizyon ve teknoloji alanlarında tecrübeli Alpata Grubu tarafından böyle bir yatırım desteği almak, bizim için büyük motivasyon kaynağı. Bu yatırım sonucu Londra’da açılan ofisimiz ile de uluslararası alanda ürünlerimizi tanıtma fırsatı yakalamamız, bizim adımıza heyecan verici. Buradan gelecek yatırımı, veriye dayalı süreçler tasarlamak ve yapay zekâ kabiliyetlerimizi daha da geliştirmek için kullanacağız.'' ifadelerini kullandı.

Yatırıma yönelik bir açıklama da Alpata Grubu’ndan geldi. Alpata Grubu CEO’su Mustafa Kemal Erçelik ''OCTAPULL’un ilk günden itibaren arkasındayız ve sadece yurt içi pazarda büyüme sürecinin hızlanmasına değil, aynı zamanda global pazarlardaki hedeflerine ulaşmasına da katkı sağlamak istiyoruz. Ülkemizdeki önemli yetenekleri ve potansiyeli yüksek gençleri bir araya getirdik ve bu dinamik ekibin uluslararası pazarda da etkin bir rol oynayacağına eminiz. Bu sürecin destekçisi olmaktan da çok memnunuz.'' ifadelerini kullandı.

OCTAPULL'un her iki ürününü de yakından incelemiştik. Detaylara göz atmak isterseniz;