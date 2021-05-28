Yerli Koronavirüs Aşısında Faz-2 İçin Gönüllüler Aranıyor

Resmi Twitter hesabından yeni bir duyuruda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı geliştirilen yerli VLP temelli aşının Faz-1 çalışmalarının tamamlandığını, Faz-2 için gönüllüler arandığını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılardan biri olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) temelli aşı için sevindiren açıklamalarda bulundu. Bakan Varank tarafından yapılan açıklamalara göre VLP temelli aşının Faz-1 çalışmaları, başarıyla tamamlanmış durumda.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Varank, "En yenilikçi aşı adayımızda Faz 1 aşamasını başarıyla tamamladık. Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz 2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz. Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, resmi internet sitesinden yayınlamış olduğu bir açıklama ile Faz-2 çalışmaları için gönüllüler aradıklarını ifade ederken, gönüllü olma kriterlerini şu şekilde belirttiler:

"18 yaşın üzerinde, herhangi bilinen bir sağlık sorunu veya hastalığı olmayan, genel sağlık durumu iyi olan, bilgilendirilmiş onam formunu onaylayan, KOVID-19 IgG ve IgM antikorları negatif olan, burun ve boğaz örneklerinde PCR ile SARS-CoV-2 sonucu negatif olan, HIV, Hepatit B ve C testleri negatif olan, tam kan sayımı, kan biyokimyasal parametreleri (karaciğer, böbrek fonksiyon testleri, kan şekeri) normal düzeylerde olan, gebe olmayan çalışma süresince çalışma protokolüne uyabilecek gönüllüler çalışmaya alınacaklardır.

Çalışma kriterlerini karşılayan ve bilgilendirilmiş gönüllü oluru veren gönüllülere, çalışmaya katılacak araştırma merkezinde aşı, cilt altı yoldan, 3 hafta ara ile iki kez uygulanacaktır.

Aşı adayı birbirini takip eden iki doz olmak üzere 1. ve 21. günlerde uygulanarak test edilecektir."

Yerli VLP temelli koronavirüs aşısının Faz-2 çalışmaları için gönüllü olmak isteyenler, buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirler.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre yerli VLP temelli koronavirüs aşısı, ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesinden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirildi. Faz-1 aşamasında güvenilirliği görülen aşının Faz-2 aşamasında ise etkinliği görülecek. Faz-2 aşamasına en az 480 gönüllünün katılması planlanıyor.

Hamileler, Faz-2 çalışması için gönüllü olamayacak. Ayrıca gönüllülerin, tam kan sayımına, karaciğer, böbrek fonksiyonlarına ve kan şekerine de bakılacak. Faz-2 aşamasına kabul edilen gönüllülere subkutan enjeksiyonu yöntemiyle (koldan kas içine değil, deri altına) aşı yapılacak. 2. doz ise ilk dozdan 3 hafta sonra uygulanacak.

Yerli VLP temelli koronavirüs aşısının hem Wuhan'da ortaya çıkan SARS-COV-2 hem de virüsün İngiliz mutantına karşı etkili olacağı söyleniyor. Aşılar, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezinin koordinatörlüğünde, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanacak.

Faz-2 çalışmalarının planlandığı gibi tamamlanması halinde çok daha geniş kapsamlı bir aşılama çalışması için Faz-3 aşamasına geçilecek. Faz-3'te yerli koronavirüs aşısı, Türkiye genelinden seçilecek 40'a yakın merkezde 10 bini aşkın gönüllüye uygulanacak.

Yerli VLP temelli koronavirüs aşısı, dünya çapında sayılı VLP temelli koronavirüs aşılarından biri konumunda. 30 Mart tarihinde Dünya Sağlık Örgütü de yerli VLP temelli koronavirüs aşısını COVID-19 aşı adayları listesine alarak klinik aşamaya geçen VLP temelli 4. aşı olduğunu ifade etmişti.